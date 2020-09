Ubisoft Store: fino all’80% di sconto su tutto il catalogo!

In attesa dell’evento Ubisoft Foward, previsto per la serata di oggi 10 settembre alle ore 21 (non dimenticate di seguire la diretta su SpazioGames con notizie e aggiornamenti in tempo reale), la casa transalpina ha deciso di dare il via a un gran numero di offerte realmente sorprendenti via Ubisoft Store, relative a un gran numero di titoli molto amati dai giocatori, con sconti fino all’80%!

Partiamo con l’ottimo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, proposto in saldo a soli 15,00 € contro i 59,99 € del prezzo di listino (ossia il 75% di sconto). Si tratta di uno sparatutto militare che offre un enorme mondo aperto, giocabile sia in solitaria che in co-op fino a 4 giocatori contemporaneamente. Proseguiamo con l’altrettanto valido Tom Clancy’s The Division 2, in saldo ad appena 9,90 € contro i 29,99 € del prezzo originale. Questa volta parliamo di uno sparatutto d’azione online open-world con elementi da gioco di ruolo, ambientato in una Washington, D.C. sull’orlo del collasso.

Da non perdere neppure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, offerto su Ubi Store a soli 8,00 € contro i 19,99 € del costo base. Nel gioco potrete formare la vostra squadra e irrompere in un PvP cinque contro cinque, mettendo mano a tanti operatori specializzati, ognuno dotato di gadget specifici. Immancabile anche la Splinter Cell Collection, che comprende Splinter Cell, Chaos Theory, Double Agent, Conviction Deluxe e Blacklist Deluxe, proposta a soli 13,99 € contro i 69,95 € base (ossia l’80% di sconto). E ancora, The Crew 2 proposto a soli 10,00 € contro i 49,99€ del prezzo di listino, pronto a catturare la vera essenza degli sport motoristici americani (con tanto di open world).

Offerte Ubisoft Store