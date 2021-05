Ubisoft: partono le offerte leggendarie con un extra sconto del 20%

Ubisoft Store ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi a prezzo scontato, tra cui troviamo saghe molto amate come Assassin’s Creed o Far Cry, con sconti consistenti sino all’80%! Inoltre, utilizzando il codice sconto LEGEND20 in fase di checkout potrete risparmiare un ulteriore 20%.

Tra i giochi acquistabili compresi in questa iniziativa, vi segnaliamo Assassin’s Creed Valhalla, che attualmente potete portarvi a casa a soli 44,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 15€. Dodicesimo capitolo dell’apprezzata serie, il gioco vi porterà nell’Europa del IX secolo, portandovi da una Norvegia sovraffollata all’Inghilterra. Vestirete i panni di Eivor, leader di un’intrepida banda di vichinghi. Il prodotto offre ampie ambientazione da esplorare, tanti nemici da affrontare e diversi modo per personalizzare il proprio personaggio.

Continuiamo con Far Cry 5, acquistabile al prezzo scontatissimo di 9€, rispetto agli originali 59,99€. Il titolo vi trasporta a Hope County, Montana, sede di una setta apocalittica, nota come Il Progetto dell’Eden’s Gate, che sta mettendo a repentaglio la libertà di tutta la comunità. Nel gioco dovremo affrontare i leader della setta, Joseph Seed e i Messaggeri, accendendo il fuoco della resistenza che libererà la comunità sotto assedio.

Non dimentichiamo neppure Immortals Fenyx Rising, apprezzato action adventure proposto a metà prezzo (29,99€ rispetto ai 59,99€ di listino) nel quale vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli dei dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un Dio.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte più interessanti presenti su Ubisoft Store, invitandovi a consultare la pagina della promozione per l’intero catalogo. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione