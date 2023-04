Ubisoft+, Microsoft potrebbe aver già svelato a sorpresa i giochi gratis su Xbox

L’arrivo di Ubisoft+ sulle console Xbox sembrerebbe essere già stato svelato a sorpresa dalla casa di Redmond: nella pagina ufficiale dedicata alle Microsoft Rewards è stata infatti segnalata una curiosa inserzione con il servizio in abbonamento della casa di Assassin’s Creed.

Non è attualmente chiaro se il servizio possa essere o meno incluso all’interno di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), ma il suo arrivo su Series X|S consentirebbe comunque agli utenti un’offerta ancora più ampia di titoli con un piccolo prezzo aggiuntivo.

Un noto leaker aveva effettivamente anticipato l’arrivo del servizio a metà aprile e l’ultimo aggiornamento sembrerebbe confermare tale indiscrezione: come segnalato da Game Rant, molti utenti hanno infatti notato la possibilità di ottenere punti Microsoft Rewards consultando il presunto catalogo di Ubisoft+.

Tuttavia, provando a fare clic sull’apposita inserzione, la console dirà agli utenti che la pagina è inesistente: un indizio che sembrerebbe suggerire come l’arrivo del servizio in abbonamento di Ubisoft sia trapelato con qualche ora di anticipo.

Ricordiamo che l’offerta di Ubisoft+ consente di accedere a un’ampia selezione di giochi gratis proposti direttamente dal publisher, ma se non sarà confermata l’inclusione su Game Pass Ultimate richiederà inevitabilmente un abbonamento separato.

Ubisoft+ has started appearing in the Xbox rewards app on consoles today. The URL doesn't load when you try and launch, but it looks like it's coming soon pic.twitter.com/oUKg1g0aJV

— Tom Warren (@tomwarren) April 12, 2023