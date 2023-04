Xbox Series X|S entrano in primavera con l’update di aprile: ecco le novità

Gli aggiornamenti di Xbox si preparano a far entrare le console nel clima primaverile, con l’update di aprile che è stato annunciato da Microsoft.

Xbox Series X (che trovate su Amazon) guadagna così altre funzionalità che i giocatori potranno sfruttare a breve.

Di recente la console Microsoft si è impegnata anche per essere più “green”, visto che gli ultimi aggiornamenti erano dedicati proprio al controllo dei consumi.

Il quale è perfetto da abbinare al nuovo controller di Xbox, che è una proposta molto più ecologica del solito visto che è fatto con materiali riciclati.

E, come riporta Xbox Wire nel solito post ufficiale, il nuovo aggiornamento di aprile ha svelato le sue novità.

L’aggiornamento di questo mese inizierà a essere implementato questa settimana e offre un’esperienza di ricerca aggiornata e un’impostazione di alimentazione per regolare l’orario di attività.

Per quanto riguarda l’interfaccia per la ricerca verrà inserito un nuovo look elegante, risultati in stile galleria, categorie di filtri visibili navigabili con RB/LB, l’opzione per “cercare su YouTube” all’interno della scheda Film e TV e altro ancora.

La seconda novità vi permetterà di modificare le impostazioni di alimentazione in qualsiasi momento andando su Impostazioni > Generali > Opzioni risparmio energia. Selezionando l’opzione Alimentazione sospensione si potrà regolare l’orario di attività in modo che la console sia pronta per riattivarsi quando è più probabile l’utilizzo e spegnersi negli orari selezionati per risparmiare energia.

Durante le ore di attività selezionate, la console si avvierà rapidamente e sarà disponibile per attività come la riproduzione remota e l’installazione di giochi per dispositivi mobili.

Un update molto utile che arriva a poche settimane dall’aggiornamento Alpha, che allo stesso modo dava delle funzionalità inedite in particolare per Xbox Game Pass.

I fan dovranno stare attenti anche al prossimo Showcase, probabilmente, perché ci saranno delle novità molto importanti da scoprire.