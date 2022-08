Ubisoft ha deciso di «salvare» i suoi giochi in chiusura, ma non per molto

Com’è noto Ubisoft ha deciso di chiudere i server a ben 15 giochi prodotti e sviluppati dalla casa transalpina, lasciando piuttosto contrariati i giocatori di tutto il mondo

Franchise come quello di Assassin’s Creed (che trovate anche in varie collection su Amazon a prezzo davvero notevole) non hanno impedito la chiusura dei server anche per quanto riguarda alcuni episodi della saga.

Interrompere del tutto l’accesso ai server, incluso anche quello ai DLC, è stata infatti notizia decisamente poco lietss per i giocatori sparsi nel mondo.

Ora, a poche ore dallo stacco, è arrivata una notizia in parte piuttosto lieta, ossia che Ubisoft ha deciso di rinviare la chiusura dei server.

Via sito ufficiale, Ubisoft ha confermato infatti il posticipo della chiusura dei server, originariamente fissata per l’1 settembre 2022 e ora invece prevista per il 1 ottobre 2022, salvo ulteriori ripensamenti.

«Abbiamo spostato la data di disattivazione dal 1° settembre 2022 al 1° ottobre 2022 e i contenuti scaricabili per giocatore singolo (DLC) di diversi giochi per PC – Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed III (versione 2012), Far Cry 3 e Splinter Cell Blacklist – saranno disponibili per il download e la conservazione prima di tale data», si legge nel messaggio originale.

«Se possedete questi giochi su PC, attivate il vostro DLC prima della disattivazione del 1° ottobre 2022 per continuare a giocarci. Non ci sarà alcun impatto sugli stessi DLC per giocatore singolo su console, e si potrà continuare a scaricarli e giocarli anche dopo il 1° ottobre 2022.»

Inoltre, «c’è ancora un team di gioco attivo su Anno presso Ubisoft Mainz, e una task force è stata dedicata alla distribuzione di un aggiornamento di Anno 2070 che aggiornerà il gioco e sostituirà i vecchi servizi online, consentendo ai giocatori di godere delle sue funzionalità online in futuro.»

Poco sotto, la lista completa dei titoli a cui verranno chiusi i server ad ottobre:

Assassin’s Creed 2 – PC/PS3

Assassin’s Creed Brotherhood – PC/PS3/Xbox 360

Assassin’s Creed Revelations – PS3/Xbox 360

Assassin’s Creed 3 – PC/PS3/Wii U/Xbox 360

Assassin’s Creed Liberation HD – PC

Driver San Francisco – PC/PS3/Xbox 360

Far Cry 3 – PC/PS3/Xbox 360

Ghost Recon Future Soldier – PS3/Xbox 360

Prince of Persia: The Forgotten Sands – PC

Rayman Legends – PS3/Wii U/Xbox 360

Silent Hunter 5 – PC

Space Junkies – PC

Splinter Cell: Blacklist – PC/PS3/Xbox 360

ZombiU – Wii U

Ubisoft si sta in ogni caso preparando a mostrare le sue novità in uscita nei prossimi mesi, tra cui presumibilmente anche il nuovo Assassin’s Creed, il quale farà decisamente felici i nostalgici di Altair.

Ma non è tutto: ricordiamo anche che uno dei capitoli della saga degli Assassini sarà uno dei giochi gratis nella lista dei titoli di Prime Gaming di settembre.