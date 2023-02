Xbox, leak svela un misterioso nuovo controller in uscita a breve

Xbox ha accumulato tantissimi controller negli anni, e un leak ne svela uno inedito, chiamato Stellar Shift, che arriverà tra pochissimo.

Il quale, se verrà confermato, farà coppia perfettamente con il controller Lunar Shift, che trovate già su Amazon da un po’ in tutto il suo splendore.

Talmente splendente che, quando è stato annunciato, sembrava effettivamente il controller ideale per giocare a Starfield o altri giochi sci-fi.

Sia l’uno che l’altro saranno perfetti visto il tema stellare, e avete ancora tempo per scegliere quale accompagnare a Starfield anche se la data di uscita sembrerebbe vicina.

Il controller Stellar Shift, che vedete qui sopra in una foto che non lascia niente all’immaginazione, è stato scoperto prima dal noto leaker billbil-kun (quello dei giochi gratis di PlayStation Plus, per intenderci).

Al quale hanno fatto eco alcuni utenti su Twitter, che hanno mostrato il controller bellamente in tutto il suo scintillio.

On l’a déjà ici elle est magnifique pic.twitter.com/RkisDr9PM3 — foufoune magique (@souljahgreen) February 3, 2023

Come il già citato controller Lunar Shift per Xbox Series X|S lanciato lo scorso ottobre, Stellar Shift “cambia colore con la luce e il movimento”, secondo la descrizione riportata nella confezione.

Colore che, insieme alle impugnature, ricordano un vortice lunare nello spazio profondo nelle tonalità del viola e del nero.

Aggressivo ed elegante, e anche perfetto per la data di uscita, presunta per ora. Forse è un caso, ma Xbox dovrebbe lanciare il suo controller a San Valentino, il 14 febbraio, ad un prezzo che sarebbe piazzato a €64.99 (come il Lunar Shift).

Per chi ama uno stile più retrò, Xbox ha pensato anche ai nostalgici riproponendo lo storico pad di 360 in una nuova versione.

Se pensate di acquistare il Lunar Shift potete fare in modo di tenerlo al caldo, soprattutto in questo periodo invernale, con l’immancabile felpa per controller Xbox. Esiste davvero e la trovate qui.