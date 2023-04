Nonostante tutto, Ubisoft crede ancora nel suo prossimo gioco gratis

Vi ricordate di XDefiant? Se la risposta è “no”, è normale. Eppure Ubisoft ci crede ancora, tanto che lo potremmo provare a breve, gratis.

Mentre titoli come Skull and Bones (lo trovate su Amazon) sembra che siano destinati ad un oblio eterno da parte del publisher.

Un progetto che, dopo l’ennesimo rinvio, ha visto una serie di richieste di rimborsi non indifferente da parte dei giocatori.

Per quanto riguarda XDefiant, già qualche tempo fa si era parlato di un playtest pubblico e, a quanto pare, quell’occasione è arrivata.

Tom Clancy’s XDefiant si è fatto vedere per la prima volta nel 2021, quando Ubisoft l’ha mostrato con una poco comprensibile fierezza.

E adesso, come riporta Dualshockers, sembra che sia arrivato il momento di provare con mano questo nuovo esperimento del publisher.

Secondo l’affidabile leaker di Ubisoft, ScriptLeaksR6, il prossimo sparatutto in prima persona free-to-play darà il via un beta test chiuso a partire dal 13 aprile, per circa 10 giorni secondo le informazioni.

Il leaker, che puntualmente svela le informazioni relative ad Ubisoft come successo di recente per Avatar: Frontiers of Pandora, ha diffuso questa informazione in queste ore. Visto il tempo passato dal suo annuncio, e il fatto che non è la prima volta che si parla di un test chiuso, è plausibile pensare che una conferma possa arrivare presto.

Di XDefiant, per altro, non abbiamo più saputo granché se non che si tratta di un arena shooter in quello che inizialmente era una sorta di universo condiviso dei videogiochi di Tom Clancy. Anche se, adesso, il titolo ha ufficialmente perso il suo prefisso e viene conosciuto solo come “XDefiant”.

Bisogna dare atto ad Ubisoft che, se non altro, sta credendo sicuramente molto in questo progetto. XDefiant è infatti uno dei tanti titoli di Ubisoft che si sono salvati, in una lista che invece ha visto tanti altri caduti.

In un periodo in cui il publisher non se la passa decisamente bene, soprattutto in Europa dove molte delle sedi commerciali sono state chiuse.