Ubisoft+ arriva anche su Xbox? L’annuncio potrebbe essere imminente

Il catalogo di Ubisoft+ potrebbe essere presto usufruibile anche dagli utenti su console Xbox: a riportarlo è un noto insider, che sembrerebbe aver scoperto nuovi riferimenti al servizio in seguito agli ultimi aggiornamenti.

Molte grandi produzioni Ubisoft sono state introdotte di recente su Xbox Game Pass (che trovate in sconto su Amazon) e forse sarà presto possibile accedere a tanti altri giochi della compagnia, che probabilmente non sarebbero inclusi nel servizio.

Ricordiamo infatti che già a gennaio erano arrivate le prime conferme sull’arrivo di Ubisoft+ sulla console di casa Microsoft, ma la compagnia si era affrettata a specificare che si sarebbe trattato di un piano separato.

In attesa di scoprire se sarà davvero o così o se, nel frattempo, i piani saranno cambiati, un insider ha anticipato proprio l’arrivo del servizio in abbonamento per le piattaforme gaming della casa di Redmond (via VGC).

L’utente Aggiornamenti Lumia, che ha già anticipato correttamente modifiche e nuove inserzioni sullo store Xbox, ha infatti pubblicato un nuovo post che include semplicemente il logo di Ubisoft+, anticipando dunque un possibile annuncio nei prossimi giorni.

È possibile dunque che possa essere proprio questo uno dei grandi reveal attesi per la conferenza Xbox Gamescom 2022, anche se non sembra che attualmente sia previsto un ingresso su Game Pass.

Ricordiamo che attualmente il servizio in abbonamento è disponibile solo su PC o in cloud gaming grazie a Stadia, venendo però recentemente integrato anche all’interno del nuovo PlayStation Plus.

Non sappiamo se Xbox Game Pass deciderà di seguire la stessa strada, magari riservandolo esclusivamente agli utenti Ultimate o PC, come già accade per l’integrazione con EA Play, ma ricordiamo in ogni caso che si tratta di un’indiscrezione non confermata dai diretti interessati.

Di conseguenza, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni: vi terremo informati sulle nostre pagine con tutti gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

In attesa di scoprirne di più, vi ricordiamo che dal 30 agosto è in arrivo gratis un’altra grande produzione Ubisoft su Xbox Game Pass, da non perdere per tutti gli utenti abbonati.