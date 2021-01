Twitch rimuove l’emoji PogChamp perché il suo soggetto ha invitato alla violenza dopo i fatti in USA

Di recente, Twitch ha messo in atto delle misure con le quali intende rendere migliore la vita per la sua community e per gli streamer che la rendono possibile. Alcune mosse hanno creato molti dibattiti, come quella che ha visto venire bandita l’espressione “blind playthrough”, o quella che ha portato all’intervento su parole come “vergine”, “simp” e “incel”, ritenute offensive. Oggi, in ogni caso, è arrivata una nuova misura legata agli assalti al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump a cui abbiamo assistito in queste ore, e che ha visto Twitch prendere le distanze dall’emoji PogChamp, rimossa dalla piattaforma.

Si tratta di una delle “faccine” più famose utilizzate dalla community per esprimere grande entusiasmo. Tuttavia Ryan Gutierrez, il giocatore di Street Fighter in essa rappresentato, in queste ore si è espresso in favore dei movimenti violenti che hanno preso d’assalto il Campidoglio durante le procedure per il passaggio di consegne dal Presidente uscente Donald Trump a Joe Biden, Presidente eletto. Per questo motivo, Twitch ha deciso di rimuoverla dalla sua chat, prendendo le distanze dalle esternazioni di Gutierrez e da ogni forma di violenza.

L'emote in questione su Twitch

In una nota ufficiale diffusa su Twitter, Twitch scrive:

Abbiamo preso la decisione di rimuovere l’emote PogChamp in seguito alle dichiarazioni della faccia nell’emote, che incoraggiavano ulteriore violenza dopo quello che oggi è successo al Campidoglio. Vogliamo che il sentimento e l’uso di Pog vadano avanti, significa molto di più della persona rappresentata nell’immagine in sé e ha un grande posto nella cultura di Twitch. Non possiamo però, in buon fede, continuare a permettere l’uso di questa immagine. Lavoreremo con la community per progettare una nuova emoji che esprima i momenti di maggior hype su Twitch.

We've made the decision to remove the PogChamp emote following statements from the face of the emote encouraging further violence after what took place in the Capitol today. — Twitch (@Twitch) January 7, 2021

Vedremo quindi come sarà sostituita la famosa emote nelle prossime settimane. Per il momento, Twitch è stata molto chiara: si dissocia da ogni forma di manifestazione violenta che ha portato alla morte di quattro persone negli scontri avvenuti al Campidoglio.