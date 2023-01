Twitch down, impossibile visualizzare pagine e canali: ecco cosa succede

Twitch è tornato a funzionare regolarmente dopo il breve periodo di down, come annunciato definitivamente anche dalla pagina ufficiale.

Tutte le funzionalità sono state riprese anche se, al momento, non è ancora chiaro quale sia stato il motivo di questo malfunzionamento improvviso che ha colpito tutto il mondo.

Mentre Twitch sembra stia tornando a funzionare, l’account del supporto tecnico dichiara di aver implementato i primi fix:

We are actively working on a fix for the issues impacting multiple areas of Twitch. Thank you for your patience.

— Twitch Support (@TwitchSupport) January 3, 2023