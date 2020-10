Tutti i set Lego per Halloween 2020

Manca solo una settimana ad Halloween e continua la nostra selezione di prodotti a tema per farvi trascorrere una nottata all’insegna della paura, ma anche del divertimento. Oggi abbiamo scelto per voi diversi set LEGO che doneranno alla vostra abitazione un aspetto più tetro, ma che vi faranno anche trascorrere diverse ore piacevoli durante il loro assemblaggio.

Ad esempio, troviamo il Fantasma di Halloween della serie Lego BrickHeadz che, dotato di mattoncino trasparente alla base per creare un effetto fluttuante, si erge su una spettrale scena di Halloween in mattoncini con lapide e jack-o’-lantern costruibili, più pipistrelli e un ragno. Il set include anche una scena di Halloween in mattoncini, pipistrelli e un ragno, lapide e jack-o’-lantern costruibili, più elementi osso e barile.

Continuiamo con la Strega di Halloween, con pelle verde, occhi decorati, cappello a punta e scopa staccabile. Questo spettrale modello viene inoltre fornito con una base da collezionista costruibile, calendario stagionale e logo BrickHeadz, per esporlo in casa, in ufficio o dove volete.

Se invece desiderate qualcosa di più complesso, potreste dare un’occhiata alla Casa Stregata. Questo kit di costruzione è stato progettato per gli adulti, ma include molte caratteristiche coinvolgenti, come una giostra a caduta libera, porte possedute e un dipinto maledetto. Ideale per i cacciatori di fantasmi, gli amanti del brivido e gli appassionati adulti dei LEGO, il set La casa abitata dai fantasmi rappresenta il regalo di compleanno ideale per le mamme, i papà, i mariti, le mogli, i partner o gli amici che amano i fantasmi, ma può essere anche un divertente regalo di Halloween. Questo oscuro e spettrale maniero infestato, che misura 68 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità, è composto da ben 3.231 pezzi.

