Trust Fyru GXT 258W | Recensione – Il microfono ideale per lo streaming

Con il boom dello streaming e con sempre più persone pronte a intraprendere questa strada, dotarsi di un ottimo equipaggiamento per elevare la qualità delle proprie trasmissioni è diventato un obbligo. Al di là di chi vuole solo sperimentare o passare qualche ora saltuaria in compagnia del proprio pubblico, c’è una folta schiera di giocatori e appassionati che prende molto seriamente l’attività su Twitch, puntando su contenuti che dovrebbero sempre essere ben supportati dagli strumenti giusti.

Abbiamo provato a fondo il Fyru GXT 258W di Trust, che ha dimostrato di essere il microfono adatto per ogni situazione, soprattutto grazie a una versatilità che consente di poterlo utilizzare anche in attività che vanno oltre il gaming in streaming. Chiaramente il focus principale rimane quello, e lo dimostra anche il fatto che si tratta di un dispositivo perfettamente compatibile con la nuova PS5 (la scelta del bianco e nero non è affatto casuale). Non dovete sottovalutarlo nemmeno se siete dei content creator poliedrici e pieni di idee, perché le sue caratteristiche fanno sì che il suo “4-in-1” tanto pubblicizzato corrisponda senza ombra di dubbio alla verità.

Trust Fyru GXT 258W, ottime prestazioni per ogni situazione

A differenza di altri microfoni di alta qualità, Fyru non ha bisogno di un software attraverso cui controllare e sistemare dei parametri come più vi aggrada. Si fa tutto con la massima semplicità e intuitività, e questo lo rende adatto a tutti coloro che vogliono semplicemente collegarlo tramite USB digitale e avere già tutto pronto e a portata di mano.

Funzionante su qualsiasi laptop e PC fisso, Fyru dispone di quattro pattern di registrazione: cardioide, stereo, bidirezionale e omnidirezionale.

Ciascuno di essi ha una specifica funzione e si adatta al tipo di utilizzo che ne farete, dimostrando come la filosofia del “4-in-1” sia stata pensata avendo bene in mente il pubblico più ampio possibile. Con le nuove tendenze che prendono piede sempre più rapidamente, e con le piattaforme di streaming che si sono ormai affrancate dai contenuti monotematici, ci sembra che Trust abbia avuto la migliore delle intuizioni per immettere nel mercato un prodotto che potesse essere utile per ogni evenienza, venendo incontro a necessità che possono cambiare nel tempo senza che il consumatore debba necessariamente rivolgersi altrove.

In cima al microfono è presente un tasto che fa scegliere la modalità desiderata, opportunamente segnalata dai led blu (o di uno degli altri quattro colori disponibili) che si illuminano a seconda della selezione. Si può anche escludere il suono in qualunque momento, coi quattro led che in quel caso diventeranno immediatamente rossi.

Per il gaming in streaming e il doppiaggio è naturalmente consigliata la modalità unidirezionale cardioide, che è in sostanza la migliore per qualità e pulizia del suono: in questo caso la voce risulta sempre essere molto calda e cristallina, priva di sbavature e senza tutti quei piccoli rumori di fondo che s’insinuano durante le vostre trasmissioni.

Un microfono dalle dimensioni importanti.

Oltretutto, Fyru ha anche filtro anti-pop interno, che elimina il fastidioso suono indesiderato di occlusive e fricative durante l’eloquio. Si rivela sorprendente anche per le performance vocali, sposandosi bene con chi magari si cimenta in cover su YouTube o vuole semplicemente usarlo per esercitarsi o sperimentare con le proprie doti canore. La modalità bidirezionale è studiata in particolar modo per le interviste o se si deve registrare un duetto: in questo caso, Trust Fyru GXT 258 è in grado di captare il suono contemporaneamente dalla parte frontale e da quella posteriore.

La modalità stereo rende invece sensibili le due aree laterali del microfono, scelta ideale per coloro che hanno in mente, per esempio, di registrare della musica con una chitarra acustica. E ovviamente, anche per chi vuole entrare nel particolare mondo dell’ASMR. Non aspettatevi, com’è ovvio che sia, l’equivalente di un dispositivo per studi professionali che ha in confronto uno scarto di prezzo importante; ma va detto che il rapporto qualità/prezzo è molto buono, in grado di restituire risultati davvero di alto livello.

L’ultima modalità, che è quella omnidirezionale, è invece indicata per i podcast di gruppo e permette di captare tutti i suoni ambientali all’interno della stanza.

Il focus principale del microfono resta il gaming, ma si adatta bene anche ad altre attività.

Per gamer e non solo

Tornando al tema della comodità e della praticità, Fyru è uno dei migliori dispositivi con cui abbiamo avuto a che fare. Sulla parte frontale del microfono sono presenti due piccole manopole: la prima vi lascia gestire il guadagno in tempo reale, mentre l’altra serve per aumentare o diminuire il volume delle cuffie che potrete collegare tramite l’attacco con jack che si trova immediatamente sotto. A differenza di altri microfoni che costano decisamente meno, la pecca di Fyru è che anche aumentando in modo ragguardevole il guadagno, il suono in entrata resta comunque non troppo potente, costringendo l’utente a massimizzare l’audio d’ingresso in programmi adatti allo streaming come OBS.

Questo non significa che le performance siano di basso livello, ma solo che se passerete ad esempio da un Samson Meteor Mic a questo, dovrete farci l’abitudine. Con Fyru avrete anche la possibilità di perfezionare le vostre registrazioni, ascoltandole in tempo reale tramite la porta di monitoraggio cuffie a zero latenza. Sulla base del microfono è stato anche inserito un pulsante che consente di cambiare l’illuminazione led in cinque colori diversi. Niente di troppo importante, sia chiaro, ma siamo certi che si tratti di una piccola chicca che la community dei gamer apprezzerà senz’altro.

Sulla parte frontale potrete regolare il guadagno e l'audio grazie a due manopole.

Per esempio, oltre al blu vivo che richiama alla mente il tipico colore PlayStation, è presente il verde sgargiante che è simbolo inequivocabile della diretta concorrente, e ciò può rappresentare una scelta tematica a seconda del gioco che volete portare in diretta mentre tenete nell’inquadratura il microfono. Sempre sulla base si trova l’attacco da cui parte il cavo USB di 1,8 metri, assieme al montaggio a vite da 5/8” universale e adatto a tanti bracci per microfono da acquistare a parte.

All’interno della confezione, oltre al microfono, alla guida e a un adesivo in tema gaming, troverete anche il treppiede che dà solidità al dispositivo. Il cavo in dotazione è un USB-C to USB-A e naturalmente si adatta anche alla vostra PS5 senza problemi, sempre grazie alla semplicità del plug-and-play. Il microfono è piuttosto ingombrante e pesa poco più di un chilogrammo, non è dotato di riduzione del rumore né della cancellazione dell’eco ed è a condensatore. Le specifiche prevedono un sampling rate di 16bit, 48kHz; e anche un signal-to-noise ratio di 130 dB. Per quanto riguarda l’audio, abbiamo un’impedenza di 200 Ohm e una frequenza di risposta che va da 30 Hz a 18000 Hz.