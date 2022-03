Tranquilli, in Elden Ring ci sarà sempre qualcuno meno capace di voi

Elden Ring è indubbiamente il gioco del momento, e per questo motivo vengono fuori ogni giorno una serie di notizie a dir poco interessanti.

Il nuovo capitolo della lunga serie di soulslike ad opera dello studio nipponico ha stregato praticamente tutti, anche e soprattutto per la sua formula open world.

In Europa è già diventato il miglior lancio di una nuova IP dai tempi di The Division, un risultato davvero memorabile che era difficile aspettarsi.

Anche se, in qualche parte d’Europa, c’è qualcuno che è riuscito a battere lo stradominio di Elden Ring anche per un breve momento.

I giocatori di tutto il mondo stanno già spolpando in ogni modo l’ultima fatica di From Software, cercando di scovare ogni segreto e stratagemma possibile per sopravvivere.

Come ogni soulslike, infatti, anche Elden Ring richiede un grado di impegno molto alto per superare l’altrettanto alto livello di sfida.

Ogni metodo è giusto, se funziona, per sopravvivere nell’Interregno. Ma, a volte, alcuni di questi non funzionano esattamente come vorremmo.

Allenarsi con la fauna selvatica può funzionare? Dovrebbe, in teoria. Non della stessa opinione è questo utente di Reddit:

O la capra in questione è un semidio con una grandissima capacità di schivare o, più probabilmente il nostro nathanial13 ha avuto un momento di debolezza davvero difficile da digerire.

Quindi, potete stare tranquilli: se per voi Elden Ring si sta rivelando una sfida insormontabile, sappiate che nel mondo c’è chi non riesce a colpire una pecora.

Chissà come sarebbe questo animale sfuggente con la “modalità difficile”, che un utente ha voluto inserire attraverso una mod.

E questo vino sarà legato in qualche modo al mistero di George R.R. Martin? Lo scrittore, infatti, sembra che sia in qualche modo nascosto all’interno del gioco.