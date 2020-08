Un torneo PlayStation festeggia la finale di Champions League

PlayStation ha annunciato un torneo esclusivo PS4 di FIFA 20 per celebrare l’imminente finale di Champions League.

La massima competizione calcistica continentale si chiuderà domenica con la partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

La Champions League è stata il palcoscenico per i primi avvistamenti pubblicitari di PS5, e c’è da scommettere che anche in questo weekend di calcio la rivedremo in azione.

La eChampions League Invitational è iniziata ieri e si protrarrà per tre giorni, mettendo l’uno contro l’altro i migliori otto giocatori di FIFA 20 per portare al successo la propria squadra.

Gli otto campioni dovranno mettere in mostra le proprie abilità e tecniche per cercare di aggiudicarsi il prezioso montepremi di $100.000 e il titolo di Campione d’Europa di FIFA 20.

Dopo la prima live di ieri sarà possibile seguire le altre due giornate sempre sul canale Twitch ufficiale di EASPORTFIFA e sul canale YouTube ufficiale UEFA con i seguenti appuntamenti:

21 Agosto | 15.00 – 18.40

22 agosto | 19.00 – 00.00

Domenica 23 agosto invece, presso lo stadio Da Luz di Lisbona, scenderanno in campo il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco per chiudere il torneo di Champions League.

Tramite la sezione TV & Video su PlayStation 4 sarà possibile seguire l’ultimo incontro della più importante e prestigiosa competizione calcistica.