Tornano le offerte sulle Fire TV Stick di Amazon! Sconti sino al 38%!

Il noto e-commerce Amazon, in vista di San Valentino, ha deciso di riproporre i suoi riproduttori multimediali in formato “stick”, vale a dire la linea Fire TV Stick, a prezzo scontato! Perfetti per trasformare la vostra TV in una smart TV (o aggiornare la parte smart di una TV che ha ormai qualche anno sulle spalle), questi dispositivi vi permetteranno di vedere tantissimi contenuti multimediali, tra cui film romantici, per allietare le vostre giornate.

Come detto poc’anzi, tra le offerte Amazon che vogliamo evidenziare oggi, ci sono sicuramente quelle relative alle Fire TV Stick, che potete portarvi a casa a prezzi eccezionali, partendo al modello Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa, proposto ad appena 22,99€, rispetto ai 29,99€ di listino, per arrivare alla Fire TV Stick 4K Max a soli 39,99€, invece di 64,99€.

La Fire TV Stick è lo strumento ideale per lo streaming dei vostri contenuti preferiti su qualsiasi monitor o televisore dotato di ingresso video HDMI fino alla risoluzione massima di 4K (sulle varianti di fascia più alta). La Fire TV Stick ha un design compatto che le consente di essere collegata rapidamente e in maniera del tutto invisibile alla vostra TV.

La Fire TV Stick vi consente di accedere a tutti i più popolari servizi di streaming, compresi YouTube, Netflix, Infinity+, Prime Video, Disney+, Now, DAZN, RaiPlay ed altro ancora. Grazie al suo telecomando vocale con supporto Alexa potrete usare la vostra voce per avviare la riproduzione o cercare qualsiasi contenuto. Inoltre, è possibile accendere, spegnere o regolare il volume dei dispositivi compatibili, come TV o soundbar. Infine, le sue ridotte dimensioni le consentono di essere trasportata ovunque vogliate, portandola anche in vacanza con voi.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo media player risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

