Tornano le offerte Mediaworld dedicate alla mobilità elettrica!

La nota catena MediaWorld ha lanciato un”interessante promozione che vi permetterà di acquistare diversi monopattini elettrici a prezzi davvero interessanti! Tra i vari articoli proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare l’i-Bike Mono Air S, monopattino elettrico per adulti perfetto per rendere più agile la vostra vita in città, senza per questo inquinare. Rispettare l’ambiente e muoversi velocemente sono, dopotutto, due elementi chiave della nostra società, e anche il monopattino che vi segnaliamo non fa eccezione: dal peso di soli 12 chilogrammi, questo modello è dotato di freni a disco posteriori per farvi spostare in sicurezza. Il suo telaio in alluminio è resistente e robusto, mentre il motore da 350w è alimentato da una batteria ricaricabile da 216 wattora. Per guidare al massimo del comfort, inoltre, avete anche a disposizione tre livelli di assistenza a selezione libera (6, 20 e 25 km/h), oltre alla luce LED anteriore e posteriore che vi rende ben visibili a persone e veicoli. Il tutto, per 279,99€ anziché 349€.

Interessante anche il MONO TRUCK di i-Bike, proposto a 329€, rispetto ai 399€ di listino, progettato nel rispetto delle attuali normative vigenti e dotato di limitatore a 6 km/h e luci LED anteriore e posteriore per una maggiore sicurezza e visibilità nel traffico cittadino. Il motore da 350W, grazie alla trazione posteriore, garantisce ottima spinta anche in salita. La portata massima è di ben 120 chili, supportata da pneumatici 10″ dotati di camera d’aria per una guida confortevole. Il display LCD elegantemente integrato all’interno del manubrio mostra velocità istantanea e carica residua. Mono Truck offre 3 modalità di guida: 6, 20 e 25 kmh. L’ammortizzatore frontale riduce l’effetto delle vibrazioni causate da superfici stradali irregolari. Il freno a disco posteriore offre una risposta rapida e favorisce spazi di frenata ridotti. Grazie alle dimensioni ridotte e al peso contenuto, Mono Truck è trasportabile ovunque (tram, metro, ufficio).

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete

