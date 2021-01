Tornano gli sconti sui videogiochi PS4 tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, venerdì 8 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi PS4, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti a prezzo scontato non possiamo non citare Immortals Fenyx Rising, avventura fantasy dalle tinte open world che offre uno stile grafico pittorico davvero unico nel suo genere, immergendovi in un mondo di fantasia nel quale il giocatore potrà sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima. In Immortals Fenyx Rising vestirete infatti i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Sarete quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il vostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Solitamente Immortals Fenyx Rising viene proposto a 71,16€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 44%.

Continuiamo con The Last Of Us – Parte II, titolo che vi vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie, la quale, con l’aiuto di altri personaggi, dovrà infiltrarsi in una Seattle in rovina e combattere le forze del WLF (Washington Liberation Front) e la setta dei Serafiti.

The Last Of Us – Parte II è un gioco dall’assoluta eccellenza artistica in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. Uno dei più grandi pregi di The Last of Us – Parte II è quello di divincolarsi dalle logiche di buoni e cattivi, di eroi e villain, di personalità benevole e altre portatrici di sventure.

Solitamente The Last Of Us Parte II viene proposto a 74,99€, ma oggi potrete averlo a soli 39,99€, con uno sconto del 47%.

