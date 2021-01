Tornano gli sconti sugli accessori gaming Logitech tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 11 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ad accessori gaming Logitech, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dal mouse Logitech G502 HERO, soluzione ideale per tutti coloro che desiderano un dispositivo di puntamento accurato e personalizzabile. Infatti, l’accessorio della nota azienda svizzera è indirizzato principalmente ai gamer che ricercano un mouse su filo dotato di un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il dispositivo si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità. Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite.

La possibilità di applicare dei pesi (ne sono presenti cinque da 3,6g in confezione) consente inoltre di regolare la sua scorrevolezza sul tappetino nel modo desiderato, per il massimo della personalizzazione e della precisione, mentre il supporto alla tecnologia G Lightsync permette di modificare l’illuminazione del dispositivo e sincronizzarla con gli altri accessori da gaming in vostro possesso.

Solitamente il mouse Logitech G502 HERO viene proposto a 92,99€, ma oggi potrete averlo a soli 55,75€, con uno sconto del 40%.

Continuiamo con il volante Logitech G920 Driving Force, compatibile con Xbox One e PC. Il dispositivo è caratterizzato da finiture in pelle cucite a mano, force feedback a due motori e pedaliera in acciaio con frizione. Realizzato per garantire un’elevata precisione in fase di gara e la massima affidabilità nel lungo periodo. Logitech G920 Driving Force è anche compatibile con l’optional Driving Force Shifter, un cambio manuale a sei marce con push-down inverso.

Solitamente il volante Logitech G920 Driving Force viene proposto a 409,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 241,99€, risparmiando quasi 168€.

