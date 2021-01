Torna il Motorola Razr ad un prezzo incredibile tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dallo smartphone MOTOROLA Razr, terminale dal corpo super-sottile che mantiene il design a conchiglia che ha sempre contraddistinto il brand. Al suo interno, però, non si trovano più la discreta tastiera e il piccolo display, ma uno schermo pOLED pieghevole da 6,2″ con rapporto 21:9, che è stato battezzato come flex view. All’esterno è invece presente un secondo schermo, da 2,7″, che si occupa di mostrare le notifiche, di attivare alcune funzionalità e, perché no, di farvi usufruire anche della fotocamera per scattare dei selfie, che conterà su 16 MP sulla principale e 5 MP nell’ottica secondaria. Sotto la scocca troverete invece uno Snapdragon 730 e 6GB di RAM, con l’archiviazione che arriverà fino a 128 GB di spazio. Il tutto, in un corpo spesso 6,99 mm complessivi.

Solitamente lo smartphone MOTOROLA Razr viene proposto a 1.499€, ma oggi potrete averlo a soli 799€, risparmiando ben 700€.

Continuiamo con la smart TV LED Samsung UE65TU7170UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 65″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED Samsung UE65TU7170UXZT viene proposta a 699€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 578€, risparmiando oltre 120€.

Questi sono solo due degli articoli proposti nel “Solo per il Weekend”, ma la promozione comprende tantissimi altri prodotti in offerta, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld