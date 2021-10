TheA500 Mini: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Il mondo delle mini console continua a espandersi, dopo il TheC64 Mini e TheC64, Retro Games tornerà presto alla carica con il nuovo TheA500 Mini, versione miniaturizzata di un altro importante pezzo di storia di casa Commodore: l’Amiga 500.

Così come il predecessore, TheA500 Mini offre ai nostalgici, e non solo, un vero e proprio tuffo nel passato, offrendo un’esperienza il più vicina possibile all’originale. Distribuito da Koch Media, TheA500 Mini avrà un aspetto estetico che ricalca l’Amiga 500, ma sarà in grado anche di emulare il modello superiore della line-up Commodore, vale a dire l’Amiga 1200.

All’interno di TheA500 Mini troveranno posto ben 25 giochi, tra cui Alien breed 3D, Another World, ATR: All terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon the Sorcerer e molti altri. Non solo: così come TheC64 Mini e TheC64, TheA500 Mini darà modo agli utenti di giocare a qualsiasi gioco memorizzato su chiavetta USB, grazie al supporto completo a WHDLoad.

TheA500 Mini garantisce un’esperienza completa e appagante, grazie alla possibilità di salvare e riprendere la vostra sessione di gioco in qualsiasi momento, applicare filtri grafici (compreso quello CRT) per migliorare l’immagine e utilizzare tastiere collegate via USB.

All’interno della confezione di TheA500 Mini saranno anche presenti un mouse a due tasti che ripropone il design di quello originale, oltre ad un gamepad di precisione con otto tasti che ricorda molto da vicino quello utilizzato su Amiga CD32.

TheA500 Mini sarà disponibile il prossimo anno. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

