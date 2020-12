The Wolf Among Us 2 sarà a The Game Awards? Rumor sulla data

The Wolf Among Us 2 potrebbe essere tra i papabili per una presenza a The Game Awards di questa settimana.

Come riportato su Reddit dalla stessa fonte che aveva anticipato il reveal originale dello scorso anno, parremmo essere molto vicini ad un ritorno della serie nata sotto Telltale Games e portata avanti dall’etichetta che ne ha acquisito i diritti.

Il gioco sarebbe destinato ad avere un breve teaser e commento degli sviluppatori di circa un minuto nella notte tra giovedì e venerdì.

In quest’occasione verrebbe presentato il programma della seconda stagione, tutti gli episodi della quale arriverebbero nell’inverno 2021, ovvero a brevissimo.

Il cast di doppiatori includerebbe Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers e Patrick Warburton.

The Wolf Among Us 2 sarebbe ambientato due anni dopo il primo capitolo e includerebbe cinque episodi.

Principalmente, la stagione sarebbe ambientata a New York City ma Bigby viaggerebbe anche presso una piccola città del Vermont per condurre un’indagine.

Biancaneve sarebbe persino giocabile in alcune sezioni ma anche questo, come tutti gli altri dettagli, sono sub judice fintanto che non scopriremo i particolari ufficiali dalla “nuova” Telltale Games.