The Witcher, Toussaint prende vita a Lucca Comics 2022: ecco i dettagli

CD Projekt Red si prepara a rendere la fiera toscana ancora più imponente, portando la Toussaint di The Witcher a Lucca Comics & Games 2022.

L’amatissima epopea fantasy, che potete recuperare su Amazon, è rimasta nei cuori dei giocatori anche e sopratutto per il modo in cui il suo mondo è stato costruito.

Il quale tra poco potrà essere esplorato nuovamente in versione next-gen, grazie all’aggiornamento di The Witcher 3 che ancora non ha una data di uscita precisa.

Nel frattempo ci pensano i fan a continuare la saga addirittura, non solo renderla next-gen, con le ormai solite mod che fanno miracoli.

Per celebrare i 20 anni dello studio, CD Projekt Red sta creando moltissime iniziative interessanti e tra queste c’è anche una particolare installazione a Lucca Comics 2022.

Come annunciato dallo stesso team sul sito ufficiale, i fan di The Witcher dovranno pensare di fare una capatina a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre.

L’idea è quella di replicare una festa ospitata dalla casa ducale di Toussaint in cui gli ospiti (ovvero i visitatori della fiera) potranno godere del meglio dell’intrattenimento.

Ci sarà una mostra dedicata all’arte di The Witcher, e a quanto pare sarà possibile anche incontrare alcuni membri di CD Projekt Red.

Il tutto ovviamente con il supporto dei cosplayer che potranno esibire la propria arte in una location decisamente a tema, e con una caccia al tesoro non meglio definita.

Questa è solo una piccola parte della lista di attività che verranno create a Lucca Comics & Games 2022, che verrà svelata per intero successivamente.

Per registrarvi e partecipare a questo evento vi basterà avere un biglietto per la fiera toscana, che verranno venduti online a partire dal 1 settembre 2022.

Chissà che sia anche il momento di scoprire il futuro dei giochi di CD Projekt Red, dopo le poche informazioni che abbiamo raccolto negli scorsi mesi.

Mentre il prossimo episodio di The Witcher è ufficiale ma ancora nel più totale segreto, tranne che per il medaglione.