The Witcher Stagione 2, il destino di Geralt nella nuova clip

Tutti i fan The Witcher stanno aspettando a braccia aperte il rilascio della seconda stagione della serie Netflix, la quale purtroppo è ancora senza data di uscita.

Com’è noto, la Stagione 2 delle avventure di Geralt di Rivia arriverà nel quarto trimestre del 2021, ispirata ancora una volta al franchise che ha dato vita anche alla serie di videogiochi omonima.

Ora, in attesa di scoprire cosa avrà in serbo per noi l’evento a tema chiamato WitchCon e previsto durante il prossimo mese di luglio, il colosso dello streaming ha rilasciato una breve clip della nuova stagione dello show.

Nel tweet sottostante possiamo infatti ammirare il breve video della durata di pochi secondi.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

Nel filmato possiamo udire chiaramente una voce domandare «sei pronto?», per poi udire la parola «salvezza» sussurrata a bassa voce seguita dall’esclamazione «corri!», sebbene non è chiaro verso chi o cosa siano riferite.

Seguono varie scene concitate che mostrano Geralt in azione, armato di spada, oltre a un’iscrizione runica avvolta nel mistero e vari spezzoni dal tono oscuro e sanguinoso.

Nel cast della seconda stagione troveremo nuovamente Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, oltre a Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, MyAnna Buring come Tissaia e Mimi Ndiweni nel ruolo Fringilla.

Seguono inoltre anche Therica Wilson-Read come Sabrina e Millie Brady nei panni di Renfri.

Le riprese della seconda stagione sono in ogni caso terminate il mese scorso e ora i fan dovranno solo attendere il termine della post-produzione.

Ma non solo: gli appassionati sapranno sicuramente che è in lavorazione anche il film animato dedicato a Vesemir, mentore del witcher protagonista, il quale sarà collegato proprio alla serie live-action di Netflix.

Infine, The Witcher tornerà anche nella serie prequel chiamata Blood Origin, ambientata diversi anni prima delle vicende originali di Geralt.