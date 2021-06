The Witcher Stagione 2, Ciri in azione nel primo video!

C’era grande attesa per il rilascio della seconda stagione di The Witcher, la serie Netflix basata sul franchise di successo.

L’universo fantasy da cui è stata tratta anche la saga videogiochi CD Projekt RED è infatti un pozzo senza fondo di idee, personaggi e situazioni.

La prima stagione delle avventure di Geralt di Rivia è infatti uno dei prodotti meglio realizzati tra quelli disponibili sul catalogo streaming, tanto che la seconda serie di episodi è tra le più bramate dell’anno.

Ora, in occasione della Geeked Week, è stato mostrato un breve video del nuovo ciclo di episodi con Henry Cavill.

Trovate il video poco sotto, incentrato sul personaggio del cucciolo di leone di Cintra, Ciri:

Destiny awaits the Lion Cub of Cintra in Season 2… ⚔️ #GeekedWeek pic.twitter.com/c2MEZohrpu — The Witcher (@witchernetflix) June 11, 2021

La trama della seconda stagione di The Witcher avrà luogo dopo la battaglia di Sodden vista nella serie originale: Geralt sarà chiamato a raggiungere i cancelli di Kaer Morhen, terra natale dei Witcher da molte generazioni.

Nel cast dello show torneranno anche Anya Chalotra (nuovamente nei panni di Yennefer), MyAnna Buring (nel ruolo di Tissaia), Mimi Ndiweni (sarà Fringilla), Therica Wilson-Read (nei panni di Sabrina) e, ultima ma non meno importante, Millie Brady (sarà la principessa Renfri).

Se volete saperne di più sulla seconda stagione in arrivo, date un’occhiata al nostro ricco articolo recap con tutte le informazioni e le curiosità sulla nuova serie fantasy.

Ma non solo: The Witcher tornerà prossimamente anche in una terza stagione, già in cantiere stando alle parole della showrunner Lauren S. Hissrich.

Ricordiamo anche che in queste ore, su Twitter, uno scambio di battute tra i profili social ufficiali di The Witcher, la serie Netflix e CD Projekt RED hanno anticipato una sorta di annuncio molto importante che si terrà nelle prossime settimane.