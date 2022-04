The Witcher serie tv, nemmeno il tempo della S3 che già si lavora alla Stagione 4

La serie tv di The Witcher è uscita da qualche mese con la sua Stagione 2 su Netflix e ha entusiasmato moltissime persone, fan della saga e non.

Dato il grande successo degli ultimi episodi, il colosso dello streaming ha già ufficializzato l’arrivo della Stagione 3, che porterà avanti gli eventi dell’avventura di Geralt e compagni senza mai perdere di vista i binari tracciati dalle opere originali di Sapkowski (di cui trovate il primo volume su Amazon a ottimo prezzo).

Dai prossimi episodi della serie in molti si aspettano grandi cose, e la trama già lascia presagire una serie di sorprese, colpi di scena e sequenze spettacolari.

Senza contare che sono già state presentate le nuove aggiunte al cast che si uniranno agli attori già presenti che abbiamo imparato ad amare in questi anni.

Ma se da una parte ancora non sappiamo così tanto della nuova S3 di The Witcher, dall’altro sembra che gli sceneggiatori non vogliano perdere tempo e stiano già pensando alla Stagione 4 dello show.

Il director Stephen Surjik, che ha lavorato anche a Game of Thrones e The Umbrella Academy, recentemente ha parlato a Brigade Radio e ha confermato l’inizio dei lavori per la quarta stagione della serie.

Nonostante lui non sia ancora sicuro di essere coinvolto o meno per questa successiva imbarcata di episodi, ha affermato che gli showrunner stanno già facendo una «mappatura» della S4 (via TheGamer).

Come leggiamo nelle parole riportate da Comicbook.com, Surjik si è espresso in questo modo: «Gli scrittori e i produttori hanno tracciato le linee guida della quarta stagione […] non so se farò parte di questo progetto ma almeno mi hanno riferito che ne stanno creando una mappatura».

Nonostante Netflix non abbia ancora ufficializzato a dovere la Stagione 4, sembrerebbe quantomeno sospetto se questo show non continuasse, visto il grande successo che ha registrato. Sembra dunque perfettamente comprensibile l’accenno degli inizi dei lavori anche per un’altra stagione.

Nell’attesa di sapere di più, vi ricordiamo che potete trovare tutto ciò che sappiamo al momento sulla S3 di The Witcher sulle pagine di SpazioGames.