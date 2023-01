The Witcher per PS5 e Xbox Series X in formato fisico arriva prestissimo

Quando uscì nel 2015, molti si innamorarono dell’edizione fisica di The Witcher 3: Wild Hunt, che oltre al gioco su disco includeva anche diversi interessanti bonus – come la mappa del Continente.

Legittimo, allora che alcuni stessero aspettando l’uscita in formato fisico del gioco per PS5 o Xbox Series X, per aggiungerla alla loro collezione. Attesa che, apprendiamo direttamente da CD Projekt RED e dai rivenditori che hanno aperto le vendite, sarà davvero molto breve.

Con una nota ufficiale diramata al sito Insider-Gaming, infatti, lo sviluppatore e publisher polacco ha confermato che The Witcher 3 next-gen in formato fisico arriverà già questo mese di gennaio nei negozi, anche se non abbiamo ancora una data precisa dal publisher (ma dai rivenditori sì, come vedremo).

La versione retail di The Witcher 3 sulle console di nuova generazione

Nella nota viene anche precisato tutto quello che troveremo all’interno del cofanetto retail, che stavolta non sembra prevedere piccoli bonus di qualsivoglia natura:

«CD Projekt RED ha in piano una release fisica di The Witcher 3: Wild Hunt- Complete Edition per il tardo mese di gennaio. Sarà disponibile sia per PS5 che per Xbox Series X. La confezione includerà un disco contenente il gioco base e le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine. Tutti i DLC e gli upgrade ufficiali distribuiti da CD Projekt RED negli ultimi sette anni saranno parte di questo set – compreso l’update next-gen, che include dozzine di migliorie tecniche, alla grafica e alle performance. La confezione includerà solo il disco appena citato. Il prezzo e le disponibilità varieranno a seconda dei rivenditori in ciascun territorio».

Considerando il riferimento al periodo tardo di gennaio, sembra legittimo aspettarsi The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition in formato fisico non prima dell’ultima settimana del mese. Una ipotesi che trova conferma sbirciando in giro per i negozi online.

Secondo il rivenditore Amazon, infatti, il prezzo sarebbe di 39,99 euro per il nostro mercato, con la consegna attesa per il 26 gennaio, come potete vedere qui.

A dicembre, la versione di nuova generazione del gioco è stata distribuita su tutte le piattaforme, PC compreso. Questa include migliorie grafiche e alla quality of life, tra cui un nuovo sistema per utilizzare i Segni e la possibilità di attivare una visuale ravvicinata che rende tutto più spettacolare e dà maggior visibilità ai dettagli di mondo e personaggi.

Se volete approfondirne la conoscenza, date un’occhiata alla nostra video recensione, con tanto gameplay catturato in 4K dalla versione PS5 del gioco – che abbiamo ricevuto in formato digitale per la nostra analisi.

Vale anche la pena ricordare che, se possedete già il gioco su vecchia generazione, avete diritto all’upgrade gratis alla nuova versione. E se state vestendo i panni di Geralt per la prima volta, ci sono le nostre pratiche guide che vi vengono in soccorso.