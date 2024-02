Il nuovo gioco CD Projekt non sarà un horror nel Giappone feudale

Sembra che la misteriosa nuova IP in lavorazione presso lo studio CD Projekt RED, autori di The Witcher e Cyberpunk 2077, non sarà un gioco horror cosmico ambientato nel Giappone feudale.

Dopo il successo del terzo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon), gli occhi sono puntati sui prossimi progetti della compagnia polacca.

Tra questi, ovviamente, spicca anche e soprattutto The Witcher 4, che sapevamo essere ai nastri di partenza.

Ora, però, come riportato anche da VG247, il co-CEO Michał Nowakowski ha spiegato ciò che sicuramente non giocheremo in futuro.

Il cosiddetto Project Hadar, infatti, non sarà un titolo horror cosmico nel Giappone feudale, visto che Nowakowski ha negato la cosa.

«Posso solo dirvi che NON si tratta assolutamente di un horror cosmico nel Giappone feudale», ha dichiarato l'autore in un tweet, aggiungendo: «Verrà il momento, e vuoteremo il sacco. Non preoccupatevi».

Come potrebbe suggerire la faccina ammiccante, Nowakowski si sta sicuramente divertendo a stuzzicare i giocatori con il suo tweet.

Il co-CEO ha però ammesso che l'idea di un horror cosmico gli piace, anche se non è la nuova IP del suo studio.

Che cosa sarà, quindi, Project Hadar? Al momento non ne abbiamo ancora idea, sebbene prossimamente lo scopriremo.

Senza dimenticare anche che lo studio ha in cantiere altri giochi di spessore, in particolare il sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Orion.

Vero anche che The Witcher 4 - o qualunque sarà il suo nome ufficiale - a quanto pare è la priorità di CD Projekt RED per il futuro, oltre a essere il gioco potenzialmente più grande della compagnia.

Ricordiamo infine anche che Polaris si prospetta essere molto ambizioso e che, proprio per questa ragione, non vedremo presto. Ci vorrà infatti qualche anno per ammirare il titolo completo coi nostri occhi.