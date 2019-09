The Witcher Netflix: questo fan poster vi farà salire l’hype

Qualche giorno fa Netflix non ha confermato (né smentito) la data del 17 dicembre per l’uscita di The Witcher sulla piattaforma streaming più famosa del mondo.

Ora, il grafico e artista Julien Rico Jr. ha pubblicato via Twitter un poster ispirato alla serie basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski usando un affascinante stile minimalista in bianco e nero.

Il poster mostra ovviamente Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) in primo piano, assieme a Ciri, Yennefer e il medaglione della Wolf School (che Geralt indossa come Witcher).

Rimaniamo ora in attesa di una conferma circa la data di uscita della serie ispirata alle avventure dello Strigo.

Fonte: DS