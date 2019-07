The Witcher Netflix, la serie sarà mostrata al Comic-Con 2019

Durante la giornata di ieri, 1 luglio, vi abbiamo mostrato le prime immagini ufficiali tratte dalla serie Netflix di The Witcher.

Le foto ci hanno permesso di dare ache un’occhiata al poster della serie, con la tagline ‘The worst monsters are the ones we create’, (ossia ‘I mostri peggiori sono quelli che creiamo noi’).

Ora, Netflix ha annunciato che ospiterà un panel dedicato proprio a The Witcher in occasione del Comic-Con di San Diego di quest’anno.

L’evento si terrà alle 14:15 del 19 luglio nella Hall H. Moderato dalla bravissima attrice Yvette Nicole Brown (‘Community’, ‘Mom’), il panel vedrà la partecipazione dei membri del cast Cavill, Chalotra e Allan, assieme alla showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

La serie completa, lo ricordiamo, sarà disponibile entro la fine dell’anno sul catalogo Netflix.

La descrizione ufficiale dello show recita:

Un epico racconto di destino e famiglia, un cacciatore di mostri solitario che fatica a trovare il suo posto in un mondo dove la gente spesso si dimostra più malvagia delle bestie. Ma quando il destino lo scaglia verso una potente maga, e una giovane principessa con un segreto pericoloso, i tre devono imparare a navigare il sempre più volatile Continente insieme.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: GN