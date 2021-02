The Witcher, Netflix rivela la classe di Geralt in Dungeons and Dragons

Dungeons & Dragons è uno dei giochi di ruolo cartacei più famosi sempre, tanto che negli anni ha continuato ad evolversi più e più volte, attingendo spesso e volentieri anche dalla cultura pop. Non sorprende quindi che questa volta il fenomeno fantasy creato nel lontano 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson abbia deciso di tirare in ballo nientemeno che la serie The Witcher di Netflix.

Protagonista dello show (così come dei romanzi da cui trae ispirazione), Geralt di Rivia – interpretato in carne e ossa dall’attore Henry Cavill – è sicuramente entrato nell’immaginario degli amanti del fantasy classico, compresi i giocatori di Dungeons & Dragons.

In molti si sono domandati a quale classe apparterrebbe Geralt se fosse parte attiva del mondo di D&D. In molti sono convinti che l’eroe dai capelli d’argento sarebbe un Ladro (Rogue), sebbene Netflix non sia assolutamente d’accordo.

In un tweet che omaggia un celebre meme, il colosso dell’intrattenimento ha svelato l’arcano: Geralt di Rivia sarebbe un perfetto Chierico.

Geralt is a Cleric and not a Rogue. Change my mind. — NX (@NXOnNetflix) February 3, 2021

Ciò che rende interessante la cosa è che alcune classi e sottoclassi ufficiali di D&D sono ispirate dallo stesso The Witcher (specie dopo il clamore ottenuto dai videogiochi a cura di CD Projekt RED). Ragion per cui, in molti sarebbero spinti a pensare che Geralt sia in realtà un Eldritch Knight o un Blood Hunter. La verità, a quanto pare, è negli occhi di chi guarda (e chi gioca di ruolo).

La seconda stagione di The Witcher arriverà nel corso del 2021 e sarà ambientata subito dopo la battaglia di Sodden vista nel primo ciclo di episodi.

Nel cast ritroveremo Anya Chalotra (Yennefer), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (la principessa Renfri).