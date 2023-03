The Witcher, la Stagione 3 avrà contenuti «mai visti o letti prima d’ora»

La Stagione 3 di The Witcher rappresenterà quello che potrebbe rappresentare un vero e proprio bivio per i fan storici della serie: come ormai gli appassionati sapranno, sarà infatti l’ultima volta che vedremo Henry Cavill interpretare i panni di Geralt di Rivia.

Una decisione ancora oggi mal digerita da fan di libri e videogiochi (trovate The Witcher 3 su Amazon), considerate le ormai note deviazioni dalla fonte originale e la passione dell’attore per questa saga e il suo protagonista principale.

E mentre anche l’autore dei romanzi originali non si è detto particolarmente entusiasta del lavoro svolto da Netflix, la produzione si sta ormai preparando al debutto della terza stagione per la prossima estate che, stando a una nuova intervista, potrebbe differire ancora di più dai lavori originali.

In un’intervista rilasciata a Screen Rant (via Redanian Intelligence), i due producer Sébastien Francoeur e Graeme Marshall hanno evidenziato che ci saranno alcuni aspetti inediti che — secondo loro — dovrebbero entusiasmare gli appassionati.

I produttori hanno infatti svelato di essere attualmente al lavoro con gli ultimi ritocchi per gli episodi finali della terza stagione di The Witcher, che potrebbe riservare non poche sorprese:

«Non penso che sia qualcosa che qualcuno abbia mai letto o visto prima nella lore di The Witcher, quindi credo che sarà emozionante».

Elaborando ulteriormente sui dettagli, sembra che ci saranno nuovi mostri da affrontare per Geralt, con una sequenza più breve e una molto più lunga che dovrebbero essere totalmente inedite.

Graeme Marshall ha anche avuto modo di commentare la fedeltà ai romanzi, sottolineando che pur avendo l’intenzione di seguire da vicino la trama, i lavori originali sarebbero da considerarsi «una guida, ma non la Bibbia». Motivo per il quale non possono seguire neanche quanto realizzato dai videogiochi di CD Projekt, dato che quella è un’altra direzione di adattamenti completamente diversa.

Una discussione che inevitabilmente farà discutere gli appassionati, ancora oggi divisi da decisioni controverse e modifiche alla storia principale narrata nella stagione, soprattutto a partire dalla seconda stagione. Non ci resta che attendere il debutto della terza stagione per poter scoprire più da vicino tutti i dettagli.

Nel frattempo, ricordiamo che nella quarta stagione Henry Cavill sarà sostituito da Liam Hemsworth: alcuni fan hanno già deciso di immaginarlo in video grazie alla tecnica del Deepfake.

Inoltre, Netflix sarebbe già al lavoro su un nuovo prequel della serie, nonostante l’ultimo spin-off si sia rivelato di bassissima qualità, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione.