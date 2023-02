The Witcher Netflix, ecco una ‘prima occhiata’ a Liam Hemsworth nei panni di Geralt

Com’è noto ormai anche ai sassi, l’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher fa ancora piuttosto male, visto che i fan non hanno mandato giù il cambio di attore.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per la terza stagione, ispirata al franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon nel terzo capitolo), per poi essere rimpiazzato da un’altra star.

A prendere il posto dell’attore dalla Stagione 4 ci sarà infatti Liam Hemsworth, una scelta che ancora oggi fa infiammare gli animi.

Ora, dopo che lo stesso autore dei romanzi si è detto non troppo entusiasta del risultato ottenuto dalla serie, qualcuno ha avuto la brillante idea di mostrarci come potrebbe apparire Hemsworth nelle vesti di Geralt.

Dopo il saluto di Cavill, i fan hanno minacciato di boicottare completamente la serie, con oltre 200mila persone che hanno firmato una petizione per chiedere il licenziamento degli sceneggiatori di The Witcher in modo che il buon Henry possa rimanere.

In mezzo a tutto questo polverone c’è il povero Liam Hemsworth, che probabilmente è solo in trepidante attesa di dimostrare al mondo il suo valore attoriale.

Sebbene sia innegabile che abbia un ruolo davvero molto importante da ricoprire, un nuovo video dei fan ci aiutata ora a immaginare esattamente il suo aspetto nei panni di Geralt, grazie alla tecnica del Deepfake, in grado di sostituire digitalmente i volti (via Gaming Bible).

«Ottimo video, ma rinuncio al nuovo Witcher», ha scritto un fan nei commenti al video di tale Stryder HD. «Henry era la scelta perfetta. Non solo per l’aspetto, ma per la sua dedizione al ruolo e alla storia».

Un altro utente ha sottolineato che: «Il risultato sembra buono perché, sebbene il volto sia visibilmente finto, il manierismo e la voce del personaggio sono ancora quelli di Henry Cavill. Non c’è ombra di Liam Hemsworth, ma mi chiedo come sarebbero state le stesse scene con le movenze di Liam».

Restando in tema, sembra pressoché certo che Henry Cavill avrebbe potuto rimanere a bordo del progetto per ben 7 stagioni.

Ma non solo: mesi fa sulla questione è intervenuto anche la voce di Geralt nei videogiochi, il quale ha criticato apertamente Netflix per la sua decisione di differire rispetto alle storie dei romanzi.

Del resto, un ex sceneggiatore aveva svelato giorni addietro che alcuni showrunner non solo non erano fan del materiale d’origine, ma che amano anche prenderlo per i fondelli.