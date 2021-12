The Witcher: la serie Netflix ha fatto bene anche al videogioco, di nuovo

The Witcher è ormai un nome che si è elevato a “semplice” videogioco, diventando un brand della cultura pop a tutto tondo.

Geralt di Rivia è un personaggio sempre più amato ormai, che nella serie Netflix è stato portato in scena da Henry Cavill, lui stesso un fan dello Strigo.

Uno show che, anche nella seconda stagione, è stato capace di appassionare tantissimi spettatori e fan della serie in tutto il mondo.

Ma la serie di The Witcher si è ritrovata, a sorpresa, anche ad essere attaccata proprio in occasione della seconda stagione, per una motivazione molto surreale.

Quando un franchise come The Witcher diventa così importante anche in altri medium, capita spesso che ci sia una sorta di onda positiva che colpisce altri esponenti di quel franchise.

E, proprio come in occasione della prima stagione della serie Netflix, anche questa volta The Witcher 3: Wild Hunt ha beneficiato della pubblicazione delle nuove puntate.

La gente è tornata a giocare tantissimo al videogioco, come riporta The Gamer, proprio sull’onda della seconda stagione dello show.

Secondo SteamDB, il sito che monitora l’andamento dei giochi sulla piattaforma di Valve, The Witcher 3 ha avuto una bella spinta a pochissimi giorni dall’uscita della serie.

Poco dopo l’uscita della seconda stagione, il 17 dicembre scorso, il conteggio dei giocatori attivi sul titolo di CD Projekt Red è schizzato oltre i 62mila, numeri altissimi per un gioco che ha comunque degli anni alle spalle.

Aiutato anche dal fatto che è spesso in forte sconto, e generalmente si trova comunque ad un buon prezzo, The Witcher 3 ha avuto un picco di popolarità tra chi ci è voluto tornare e chi, magari, l’ha scoperto per la prima volta.

In questa seconda stagione gli autori hanno voluto anche dare ascolto ai fan, per quanto riguarda i dettagli dell’aspetto di un personaggio.

Un successo tale che la terza stagione è già assicurata, perché la sceneggiatura delle nuove puntate è già stata scritta ed è pronta per essere girata.

Vi ricordiamo, infine, di recuperare la nostra recensione della seconda stagione di The Witcher, nel caso non l’abbiate già letta.