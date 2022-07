The Witcher, annunciato nuovo gioco della saga: è un prequel ed esce… domani

Mentre CD Projekt Red sta lavorando a tanti progetti diversi, tra cui il nuovo The Witcher, poco fa è stato annunciato un altro videogioco del franchise di The Witcher.

Con il terzo capitolo in particolare, che trovate su Amazon, la saga di Geralt di Rivia è diventata un fenomeno di dimensioni mai viste.

Una saga così importante che lo studio polacco ha investito moltissime delle sue energie per ampliarla, anche con un nuovo capitolo next-gen già annunciato tempo fa.

Per non parlare di progetti collaterali e spin-off, di cui uno era effettivamente al centro di alcuni rumor, da un po’ di tempo a questa parte.

E poco fa è arrivata la conferma, perché Gwent: Rogue Mage è stato annunciato da CD Projekt Red e, alla faccia di coming when it’s ready, esce domani.

Come riporta IGN US, si tratta di un roguelike basato sulle regole del gioco di carte di The Witcher, poi diventato un titolo standalone, in uscita il 7 luglio per PC, iOS e Android.

Precedentemente noto come Project Golden Nekker, Gwent: Rogue Mage è formalmente un’espansione di Gwent, con tutte le meccaniche di base del gioco di carte intatte. Ma sarà venduto separatamente dall’originale gioco di carte.

La versione standard sarà disponibile per $9,99, mentre un’edizione premium, che include skin di gioco, elementi cosmetici e pacchetti di carte per il gioco multiplayer, costerà $19,99.

Il titolo nasce dalla volontà di dare ai fan di Gwent un’esperienza più incentrata sul PvE, come ha dichiarato il game director Vladimir Torstov ai microfoni di IGN US.

Gwent Rogue Mage si prospetta essere un’avventura da oltre 30 ore, e la trama sarà un prequel di tutta la saga di The Witcher.

La storia si svolge centinaia di anni prima della nascita di Geralt, con i giocatori nei panni del mago Alzur mentre tenta di creare il primo witcher in assoluto.

È molto curioso anche il collegamento tra i due giochi, perché il prossimo titolo regolare della saga sarà diretto proprio dal creatore del gioco standalone del Gwent.

Cominciano ad emergere, quindi, alcuni dei progetti di CD Projekt Red per il 2022, tra i quali ci dovrebbe essere anche qualcosa di Cyberpunk.