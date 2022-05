The Witcher 3 next-gen, buone notizie sulla data di uscita

The Witcher 3 Wild Hunt è sicuramente un capolavoro vero, tanto che il gioco usciva il 19 maggio 2015 e oggi celebra il suo settimo compleanno. Per l’occasione, CD Projekt ha deciso di dare una buona notizia a tutti coloro che attendono al varco la versione next-gen.

L’avventura di Geralt di Rivia (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) toccherà presto anche PS5 e Xbox Series X|S con una nuova versione pensata per le console di attuale generazione.

Dopo aver spento le sue prime sette candeline, è quindi ora il turno di un’altra lieta notizia per tutti i fan dello strigo e non solo.

Con un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori polacchi hanno infatti confermato che il gioco vedrà la luce entro e non oltre il 2022.

«Rendiamo questo settimo anniversario ancora più bello, che ne dite?», si legge nel post social pubblicato alcuni minuti fa.

E ancora, «siamo lieti di annunciare che la versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt uscirà nel quarto trimestre del 2022. Ci vediamo sul Sentiero, stregoni!»

Al momento, purtroppo, manca ancora una data di uscita esatta, ma rincuora comunque la volontà di CD Projekt RED di non slittare al gioco al 2023, come invece hanno deciso di fare alcuni suoi illustri colleghi.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022