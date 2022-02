The Witcher 3 in prima persona è ancora più immersivo

The Witcher 3 Wild Hunt è ancora oggi un gioco imperdibile per tutti gli amanti degli RPG fantasy open world, e ha sancito anni addietro la piena consacrazione di CD Projekt.

Il franchise legato alle avventure di Geralt di Rivia è diventato un successo così travolgente da diventare anche una serie tv presente sul catalogo di Netflix, con Henry Cavill come protagonista.

Durante il corso di quest’anno, inoltre, dovremmo vedere l’arrivo della versione next-gen del titolo, pronta a renderlo ancor più maestoso alla vista e a smussarlo al meglio.

Adesso, per tutti gli appassionati di The Witcher, è possibile scaricare una mod che permette di affrontare l’avventura che ci propone il gioco in prima persona.

Si chiama Gervant Firt Person, e permette di esplorare il Continente letteralmente con gli occhi di Geralt.

L’esplorazione non è l’unica cosa supportata dalla mod, questa permette di vivere in prima persona anche il combattimento, i tragitti a cavallo e la navigazione.

Al momento sono presenti alcuni bug e a volte potrebbe essere difficile interagire con gli oggetti nell’ambiente, ma è possibile effettuare lo switch tra la prima e la terza persona per poter ovviare al problema.

In ogni caso, si tratta sicuramente di un modo perfetto per aumentare ancora di più la sensazione di immersione che The Witcher è in grado di far vivere al giocatore, sperimentando al massimo la dura vita dello Strigo.

Potete scaricare la mod a questo link, di seguito vi riportiamo il trailer:

Recentemente, inoltre, il director di The Witcher 3 ha annunciato la nascita di un nuovo studio di sviluppo, che lavorerà a un gioco di ruolo da non perdere.

Per concludere, godetevi questo video che ci fa capire la grandezza del viaggio del burbero Geralt.