The Witcher 2: il lockdown crea nuovi problemi allo show (ma si risolvono)

Geralt di Rivia tornerà prossimamente nella seconda e attesissima stagione di The Witcher, la serie Netflix ispirata ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski (da cui è stata tratta a sua volta il celebre franchise videoludico di CD Projekt RED).

Lo show ha già subito una brusca interruzione a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da coronavirus durante i primi mesi dell’anno, per poi riprendere i lavori verso l’estate 2020.

Nonostante ciò, sembra purtroppo che i guai per la serie non siano finiti: l’attore Henry Cavill ha infatti postato una foto sul suo Instagram per documentare il trasferimento del set di The Witcher 2 nel Regno Unito.

Lo Yorkshire nel nord del paese è infatti stato dichiarato nuovamente in lockdown per via della pandemia, cosa questa che ha costretto la crew a trasferirsi in studio per ultimare i lavori.

La sinossi ufficiale: convinto che Yennefer sia morta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, ovvero la sua casa d’infanzia di Kaer Morhen. Nel mentre i vari re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, e Geralt dovrà proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso, ossia il potere misterioso che nasconde al suo interno.

Nel cast della seconda stagione troveremo Anya Chalotra ancora una volta nei panni di Yennefer, Freya Allan in quelli di Cirilla e Joey Batey in quelli di Jaskier (Ranuncolo).

A seguire, Jodhi May (sarà la Regina Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Saccoditopo), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Millie Brady (Renfri) e Kristofer Hivju.

L’uscita della seconda stagione di The Witcher sarà disponibile nel corso del 2021 sul catalogo Netflix.