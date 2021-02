The Sims 4 – Fenomeni Paranormali | Recensione – Fantasmi in corridoio

Probabilmente ve lo ricordate anche voi, quel momento in cui, per la prima volta, notaste un fantasma aggirarsi per la casa del vostro Sim. O, perché no, quello in cui vi ritrovaste con la Morte armata di falce a passeggiare per la vostra bella casa. Questo non per iniziare in modo inquietante la nostra recensione di Fenomeni Paranormali, il più recente stuff pack del sempiterno The Sims 4, ma per sottolineare che è ormai da più di vent’anni che la celebre saga di simulazione firmata Electronic Arts stringe forte le dita del paranormale tra le sue.

La proposta di contenuti che strizzano l’occhio a certi temi in modo tutt’altro che serio e ricco di quell’umorismo che caratterizza The Sims è un marchio di fabbrica del franchise, ed ecco che non sorprende affatto, allora, trovarsi di fronte a uno stuff pack interamente dedicato a fantasmini, presenze e dispettucci dall’aldilà. Che cosa si può portare a casa – letteralmente – allora, acquistando Fenomeni Paranormali e vestendo i panni del proprio Sim preferito? Tanti, diversi (divertenti) guai.

La mia nuova, bellissima magione infestata

Il fiore all’occhiello dello stuff pack è senza ombra di dubbio la presenza di un nuovo tipo di lotto, che potete sistemare nel vostro scenario e in cui si circoscrive il fulcro dell’esperienza di gioco di Fenomeni Paranormali. Sarà andando a vivere in questa casa infestata, infatti, che potrete misurarvi con tutte le stranezze e i dispetti che fantasmi più o meno benevoli e con tanto tempo libero potrebbero scatenarvi contro.

Se in un primo momento avrete solo la sensazione di esservi accaparrati una (costosa, parliamo di oltre 100mila simoleon) splendida tenuta su due livelli, al calare del tenebre inizierete ad accorgervi che più di qualcosa non va. Il lotto ha infatti un livello di “infestazione” che andrà a influenzare i fenomeni in cui potrete incappare: da esseri non meglio identificati che spuntano di qua e di là a candele che sembrano ricordarvi che non siete da soli, passando per pozzanghere scivolose che mostrano un ghigno malefico se guardate dall’alto a veri e propri spiritelli che vi chiederanno di consegnare loro un pezzo della vostra anima – perché, dopotutto, che ve ne fate?

Le curiosità, che come sempre in The Sims 4 non vogliono davvero far paura, ma hanno una loro vena autoironica che riesce a far sorridere, sono abbastanza varie e ben presto vi abituerete a vedere sconvolto il ciclo sonno-veglia del vostro Sim, considerando che le notti potrebbero farsi parecchio movimentate.

In pochi giorni, infatti, inizierete a ricevere anche delle visite e, al di là del ritorno dell’iconica Ossilda, per fortuna ci sarà anche Guidry: questo fantasma a metà tra il mentore e il seduttore vi fornirà tutte le informazioni su cosa vi stia succedendo e potrebbe anche darvi accesso ad alcuni oggetti unici – o restituirvi quella parte di anima che avevate incautamente concesso a uno dei poltergeist che vi vagavano per il corridoio.

Nella vostra magione succederanno... cose

Tra questi, conversando con lui (e sì, abbiamo provato ad instaurarci una relazione, sì, ndr) siamo ad esempio riusciti a farci dare un peculiare cocktail di sua creazione, che se sorseggiato permette di “assimilare” l’anima di non si sa bene chi. Il risultato? Il vostro Sim potrebbe apprendere delle abilità casuali, assorbendo quelle della persona il cui spirito è stato utilizzato per creare la bibita.

Nel tentativo di rimettere tutto sotto il vostro controllo potrete approfittare dell’apposita area per sedute spiritiche: interagendovi, andrete a far calare il livello di infestazione della casa (a patto di volerlo), in maniera tale da arginare almeno in parte i fenomeni paranormali che danno nome allo stuff pack. Così vi ritroverete con meno intrusioni, ad esempio, o con meno dispetti dalle presenze sospette che fanno cigolare le porte, o con meno oggetti infestati.

First reaction

Se il numero di stramberie con cui dovrete misurarvi nella vostra nuova casa vi terrà impegnati per qualche tempo, lo è pure che lo stuff pack propone anche ulteriori piccole novità contestuali: sono state aggiunte, ad esempio, delle reazioni e degli stati d’animo appositi, per i momenti in cui il vostro povero Sim si ritroverà a tu per tu con i fantasmi o le infestazioni.

Perché non ricevere delle visite in piena notte da fantasmi?

Potrebbe capitare, ad esempio, che ne sia letteralmente terrorizzato e che corra a nascondersi sotto le coperte. In altri casi, invece, potrebbe capitare che debba addirittura correre in bagno per la paura. Solo i più coraggiosi, insomma (ed è possibile selezionare un’apposita modalità, Coraggio, in cui le infestazioni si fanno anche più insistenti), possono davvero tenere testa agli insolenti fantasmi.

A questo si somma anche la presenza di un nuovo talento, Medium. Quest’ultimo si sviluppa utilizzando la location per la seduta spiritica e può essere migliorato per cinque livelli. Oltretutto, essere un medium di talento permette di avere successo nella nuova carriera di Investigatore Paranormale: se avete sempre sognato di fare il Ghostbuster, sapete come agire.

Contenuti extra di Fenomeni Paranormali

Se è vero che moltissime delle possibilità offerte da Fenomeni Paranormali sono circoscritte al lotto della casa infestata – e non si manifestano quando siete in un altro, rimanendo così isolate – lo è anche che lo stuff pack propone comunque gli abituali nuovi oggetti o indumenti che di solito arrivano con questo tipo di mini-espansione per The Sims 4.

Fantasmini nella sala da pranzo

Purtroppo gli indumenti proposti sono tutt’altro che abbondanti e non ci sarà molto di che sbizzarrirsi. Va meglio, invece, per quanto concerne gli oggetti con cui potrete arredare le vostre case: ne abbiamo contato in totale 38, con il filo conduttore di uno stile che richiama quello Bohemien in tutti i suoi piccoli dettagli e le sue peculiarità.