The Quarry e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa il recente The Quarry a soli 41,89€, rispetto agli usuali 60€ di listino, con uno sconto del 30%.

Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Nella nostra anteprima abbiamo affermato che «il nuovo survival horror cinematografico di Supermassive Games stuzzica sin da queste prime battute, grazie ad una storia elettrizzante e giovani protagonisti carismatici. L’ambientazione da teen horror retrò rispetta alla perfezione le regole del genere, oltre a tenerci con il fiato sospeso in attesa della sua versione completa».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Sniper Elite 5, che potete acquistare a soli 34,59€, rispetto agli usuali 50€ di listino, con uno sconto del 31%. Quinto capitolo della popolare serie di sparatutto, Sniper Elite 5 vi metterà nei panni di Karl Fairburne, soldato in missione nella Francia del 1944 per sgominare il misterioso piano nazista denominato “Operazione Kraken”.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Sniper Elite 5 torna dopo cinque anni dal precedente capitolo con l’intento di migliorare in ogni aspetto aggiungendo qualche interessante sorpresa, come la possibilità di essere invasi da altri giocatori durante la campagna. I punti di forza della serie, ossia le fasi stealth e l’utilizzo dei fucili da cecchino, restano sempre di buona fattura e, anzi, i livelli sono ora molto più ampi e variegati, anche se non offrono un’interattività ambientale che riesca a sfruttare appieno queste nuove caratteristiche».

