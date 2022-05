The Quarry: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sviluppato da Supermassive Games (già autori di Until Dawn) e pubblicato da 2K, The Quarry è il nuovo horror di stampo cinematografico che conta, nel cast, attori come David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family), Justice Smith (Jurassic World), Brenda Song (Dollface), Lance Henriksen (Aliens), Lin Shaye (A Nightmare on Elm Street) e molti altri ancora.

Questa è la trama ufficiale, che recita:

Quando il sole tramonta sull’ultimo giorno di campo estivo, gli animatori adolescenti di Hackett’s Quarry danno una festa. Niente ragazzi. Niente adulti. Nessuna regola. Le cose prendono rapidamente una brutta piega. Inseguiti da gente del posto insanguinata e da qualcosa di molto più sinistro, i piani di festa degli adolescenti si trasformano in un’imprevedibile notte di orrore. Battute amichevoli e flirt lasciano il posto a decisioni di vita o di morte, mentre le relazioni si costruiscono o si rompono sotto la tensione di scelte inimmaginabili.

The Quarry permetterà di giocare nei panni di ognuno dei nove animatori del campo in un racconto cinematografico, dove ogni scelta plasma la storia con una rete di possibilità. Il titolo sarà disponibile dal prossimo 10 giugno per Sony Playstation 4, Playstation 5, Microsoft Xbox Series S|X, Xbox One e Windows PC. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

