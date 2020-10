The Outer Worlds potrebbe avere presto un seguito

The Outer Worlds è arrivato lo scorso anno con grandi apprezzamenti da parte di critica e pubblico, che hanno messo in evidenza l’approccio da gioco di ruolo all’occidentale incarnato alla perfezione dai veterani di Obsidian Entertainment. Così, dopo aver deliziato gli appassionati con Fallout New Vegas, meccaniche simili consentivano queste volte di partire alla volta di pianeti lontani lontani, creando un proprio avatar e interagendo con personaggi che facevano di critiche sociali tra il serio, il faceto e la stramberia il loro cavallo di battaglia.

Dopo un anno di esclusività su PC su Epic Games Store, il gioco è pronto a sbarcare anche su Steam questo mese – ma secondo l’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad ci sarebbe qualcosa di più, che si sta muovendo. Secondo le sue fonti (e ricordiamo che in passato ha anticipato correttamente numerose notizie), sarebbero in corso i lavori per un potenziale The Outer Worlds 2.

Nelle parole di Ahmad:

Last I heard a new entry in the franchise is being explored, currently in pre-production.

Could change into something else ofc, but this is the current status. https://t.co/OGvfHjycNu

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 11, 2020