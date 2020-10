La discussa esclusività di The Outer Worlds su Epic Games al termine: il gioco arriva su Steam

Quando Epic Games ha cominciato a portare a casa un’esclusività a tempo dietro l’altra, ricordiamo che le reazioni della community non furono sempre particolarmente clementi. Tra casi di review bombing e l’organizzazione di veri e propri boicottaggi per spingere i publisher a non allontanarsi da Steam, anche The Outer Worlds è stato uno dei titoli che si è accasato prima sulla piattaforma del produttore di Fortnite. Un anno dopo, però, quell’esclusività è agli sgoccioli ed è tutto pronto per l’uscita anche su Steam.

A confermarlo è direttamente l’account ufficiale del gioco, che con un cinguettio ha confermato l’uscita sul catalogo Valve per il 23 ottobre prossimo. In vista della release è stata anche già pubblicata la pagina ufficiale su Steam, che potete visitare a questo indirizzo.

The Board is excited to inform you that job openings for employees through Steam will be opening on Oct 23! Your shift begins in 2 weeks, spacers, so start your preparations today! 🚀✨https://t.co/Hm7myuqXqs pic.twitter.com/LquEgz7njq — The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 9, 2020

I requisiti di The Outer Worlds su Steam

The Outer Worlds, che è stato anche candidato come gioco dell’anno ai The Game Awards, vi porta alla scoperta di un universo misterioso da vivere in prima persona creando un vostro protagonista. Firmato da Obsidian, già autori di Fallout New Vegas e oggi nella squadra di Xbox Game Studios, il gioco ha avuto un’ottima valutazione anche nella recensione di SpazioGames, firmata dal nostro veterano Domenico Musicò.

The Outer Worlds è disponibile anche su PS4, Xbox One e Switch, oltre che su Epic Games Store

Se volete giocarci in vista dell’uscita su Steam, di seguito vi proponiamo i requisiti minimi e raccomandati.

Requisiti minimi

Processore: Intel Core i3-3225 o AMD Phenom II X6 1100T

4 GB di RAM Scheda video: Nvidia GTX 650 Ti o AMD HD 7850

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64bit

Intel Core i7-7700K o Ryzen 5 1600 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda video: GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 470

