The Medium: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Ultima opera di Bloober Team, software house che si è già distinta in passato per i suoi prodotti di stampo squisitamente horror, a partire da Layers Of Fear, per passare da Observer e terminare con The Blair Witch Project, The Medium è il prodotto più ambizioso realizzato dallo studio sino ad ora ed è stato pensato per sfruttare adeguatamente Xbox Series S|X e i PC di ultima generazione. Questa volta, il team ha deciso di lasciare, ma solo in parte, la componente più horror per proporre qualcosa vicino, a livello di narrativa, ad un thriller con elementi soprannaturali.

In The Medium vestirete i panni di Marianne, una giovane ragazza con un dono particolare. Essa, infatti, è in grado di vedere ed esplorare il mondo spiritico, una versione più oscura e macabra di quello che siamo abituati ad affrontare ogni giorni. Proprio per questo motivo, controlleremo essenzialmente in contemporanea la ragazza in due diversi ambientazioni allo scopo di risolvere diversi puzzle ambientali e logici per proseguire. The Medium è un prodotto fortemente story driven, che cerca di immergere al meglio il giocatore all’interno del suo mondo surreale e svelare la verità sul passato di Marianne. A completare l’ottimo impianto grafico, che può vantare anche l’implementazione di effetti di Ray Tracing in tempo reale su Xbox Series X e le schede grafiche per PC compatibili, tra cui le serie RTX 20 e RTX 30 di NVIDIA, il titolo può contare su una colonna sonora realizzata da Arkadiusz Reikowski in collaborazione con Akira Yamaoka, storico compositore di Silent Hill.

Se amate il genere, The Medium è un titolo assolutamente da non lasciarsi scappare e, per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere la recensione completa curata dal nostro Domenico Musicò. Purtroppo, al momento il titolo è disponibile unicamente in formato digitale, ma di seguito trovate tutti i link per procedere al suo acquisto presso i maggiori, e più affidabili, store online.