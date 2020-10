The Medium, l’orrore ha una data di uscita su Xbox Series X e PC

Pochissimi minuti fa, è stato confermato con un nuovo trailer che l’horror The Medium sarà lanciato il prossimo 10 dicembre 2020 su Xbox Series X|S e PC.

Sviluppato da Bloober Team (autori di Layers of Fear, Observer e del più recente Blair Witch) il gioco ci metterà dinanzi a un mistero tutto da svelare, in cui saremo chiamati ad esplorare contemporaneamente sia il mondo reale che quello degli spiriti, utilizzando allo stesso tempo anche le nostre abilità psichiche.

Queste si riveleranno molto presto utili a risolvere vari rompicapi ed enigmi che si muoveranno in entrambi i piani, il tutto mentre cercheremo di sfuggire alla temibile “Fauce”.

Poco sotto, il nuovo trailer con la data di uscita (e un mucchio di sequenze di gioco inedite):

The Medium – horror di matrice psicologica che promette di ereditare in parte le atmosfere della leggendaria serie di Silent Hill – è stato anche al centro della nostra ricca anteprima pubblicata sulle pagine di SpazioGames ormai diverse settimane fa, nella quale vi abbiamo raccontato che «sono da verificare però tutte le nuove implementazioni che l’uso della terza persona porterà in dote, assieme a come la gestione di un progetto di più ampio respiro verrà portata a compimento.»

Il producer Jacek Zięba aveva già dichiarato che The Medium avrebbe girato in 4K e a 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X, notizia purtroppo poi smentita dal team Bloober stesso, il quale ha confermato i 30 fotogrammi al secondo.

Avete già letto anche che alcune voci circolanti vogliono il gioco in uscita anche su PS5, sebbene al momento non vi sia ancora nulla di ufficiale al riguardo? E i requisiti minimi e raccomandati per fare girare al meglio il gioco su PC?