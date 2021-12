The Matrix, arriva un gioco su PS5? Spunta un rumor da far girare la testa

Questo è l’anno del ritorno di The Matrix, la leggendaria saga cinematografica delle sorelle Wachowski che ha segnato più di una generazione.

Il film che ha fatto diventare Keanu Reeves una star è stato anche un videogioco, anche più di uno in realtà, dal successo più o meno altalenante.

Uno di questi sarebbe addirittura alla base del prossimo lungometraggio della saga, The Matrix Resurrections, in uscita a brevissimo al cinema.

Il legame tra Matrix e il mondo dei videogiochi è quindi consolidato, e i due mondi si sono parlati molto in termini di estetica e tematiche, negli anni.

E la cosa potrebbe fare un ulteriore balzo in avanti, perché The Matrix potrebbe tornare in qualche modo su PS5, stando a quanto scoperto in queste ultime ore.

Come riportato dai colleghi di PushSquare, è emersa nel PlayStation Store una pagina relativa a “The Matrix Awakens”, che viene descritta come un’esperienza legata al prossimo film.

Si tratta di un’esperienza in Unreal Engine 5, che arriverà in qualche modo su PS5. Qualcuno sostiene che sia una sorta di videogioco interattivo, legato alle vicene del prossimo The Matrix Resurrections.

Siamo abituati ad operazioni crossmediali di questo tipo, soprattutto tra videogiochi e cinema, ma il fatto che sia stato specificato l’utilizzo di Unreal Engine 5 ci fa sperare che sia qualcosa di davvero interessante.

Il prossimo film è in dirittura d’arrivo, e ormai resta davvero poco tempo per capire cosa sia questa “esperienza” che probabilmente non sarà un videogioco, ma chissà che non ci sia una sorpresa.

