The Legend of Dragoon, ok la nostalgia, ma per i fan è «ingiocabile»

Grazie ai nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio, è stato il turno anche del ritorno di un grande classico dell’era PS One: stiamo parlando del celebre The Legend of Dragoon.

Il gioco, che si ispira fin troppo chiaramente alla saga di Final Fantasy, riprende infatti sia lo stile grafico che il sistema di combattimento a turni del masterpiece Square.

La conversione dell’avventura di Dart e compagni è sicuramente stata accolta con entusiasmo dai fan più nostalgici, sebbene a quanto pare qualche fan ha qualcosa da ridire al riguardo.

Ora, dopo la conferma che The Legend of Dragoon è anche acquistabile anche separatamente, sembra proprio che per alcuni il JRPG Sony sia letteralmente «ingiocabile».

Come riportato anche da Eurogamer, alcuni fan di The Legend of Dragoon sono delusi dal porting del gioco su console PS4 e PS5, visto che il titolo sarebbe pieno di bug.

Il classico JRPG di culto è stato aggiunto a PS Plus (e al PlayStation Store) questa settimana, segnando il suo debutto digitale in Europa. Tuttavia, i fan hanno segnalato una serie di problemi, affermando che il gioco risulterebbe essere addirittura ingiocabile.

Uno dei bug più persistenti sarebbe un blocco durante le battaglie dopo l’uso della magia ‘Dragoon’, che lascerebbe i giocatori con uno schermo nero che non accenna a sparire.

Altri bug, come descritto in dettaglio in un thread su Reddit, includerebbero testi illeggibili, linee blu tremolanti intorno agli oggetti di sfondo, linee vocali che non vengono riprodotte in battaglia e problemi con la funzione rewind.

Lo YouTuber BltzZ ha anche pubblicato un video (visionabile poco sopra) in cui illustra i problemi del gioco e lo descrive come un pasticcio ingiocabile. Sempre BltzZ raccomanda inoltre di giocare con attenzione mentre si utilizzano i salvataggi.

Ricordiamo in ogni caso che The Legend of Dragoon ha il supporto inedito per i Trofei, assenti ovviamente dalla versione originale uscita su PS1.

