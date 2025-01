The Legend of Dragoon si aggiorna su PS5, a sorpresa

Ottime notizie per i fan di The Legend of Dragoon: Iil classico RPG per PSOne, disponibile tramite PS Plus Premium, ha ricevuto un nuovo aggiornamento su PS5.

Questi, come riportato anche da PSU, finalmente corregge una serie di problemi tecnici segnalati dagli utenti negli ultimi due anni.

Sony Interactive Entertainment non ha ancora pubblicato le note ufficiali della patch al momento della stesura, ma la community di Reddit ha condiviso un elenco dei problemi storici risolti con l’aggiornamento:

Testo incomprensibile dopo i nomi dei personaggi.

Effetti sonori delle battaglie incompleti o assenti.

Battaglie prive di doppiaggio: frasi iconiche come il "HARPOOOON!" di Lavitz non venivano riprodotte.

Audio distorto nelle schermate di avanzamento: il jingle dopo il livello completato suonava male quando più personaggi salivano di livello contemporaneamente.

Crash legati agli attacchi magici di Rose: l’uso della magia durante i combattimenti boss causava il blocco completo del gioco, portando alla perdita di progressi.

La correzione di questi bug è stata accolta con entusiasmo dai fan, che per anni hanno sopportato queste problematiche durante le loro sessioni di gioco.

Ricordo che The Legend of Dragoon è stato lanciato per la prima volta in Giappone nel dicembre del 1999, per poi arrivare negli Stati Uniti e in Europa rispettivamente nel giugno 2000 e nel gennaio 2001.

Con un budget di circa 16 milioni di dollari – considerevole per l’epoca – il gioco è stato spesso paragonato alla serie Final Fantasy (che trovate su Amazon).

Nonostante le recensioni non al top, The Legend of Dragoon è riuscito a vendere oltre un milione di copie nel mondo, guadagnandosi lo status di cult tra gli appassionati (qui trovate la mia recensione classica).

Disponibile su PS5 grazie al catalogo di PS Plus Premium (potete abbonarvi su Amazon), il gioco è pensato per i nostalgici e per chi vuole scoprire un gioiello nascosto del passato.