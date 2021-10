The Last of Us, un giocatore ha preso alla lettera gli insegnamenti di Joel

Il viaggio di Ellie e Joel in The Last of Us è fatto di violenza, ma anche di grandi insegnamenti soprattutto per quanto riguarda la sopravvivenza a tutto tondo.

Tutte cose che la giovane porta con sé anche in The Last of Us Parte II, ma che già nel primo capitolo dell’avventura Naughty Dog inizia ad apprendere.

Di sicuro non si tratta dello studio del comportamento dei Clicker, perché solo di recente si è scoperta una reazione delle creature alquanto particolare.

E non c’entra neanche il braccialetto di Ellie, il cui mistero è stato svelato ed è qualcosa di molto diverso da quello che ci si poteva aspettare.

C’è un giocatore che ha preso con molta serietà uno degli insegnamenti di Joel del primo capitolo, e nei panni di Ellie nel sequel li ha presi alla lettera.

È lo youtuber Solid Perry, che sul suo canale ha messo in mostra le sue capacità di cecchino applicando il consiglio di Joel.

Di cosa si tratta? In The Last of Us, quando Ellie è costretta a sparare per la prima volta per dare supporto a Joel, questi le dice, tra le varie cose, di far sì che “ogni proiettile conti”.

Beh, come potete vedere dal video qui sotto, Solid Perry non se l’è certo fatto ripetere due volte:

Solid Perry non sbaglia un colpo con il fucile da cecchino, e fa ben più che far contare ogni singolo proiettile.

Come potete vedere dalla sequenza, lo youtuber riesce ad inanellare anche delle uccisioni multiple a colpo singolo, prendendo il tempo dei movimenti dei nemici con una precisione chirurgica.

Una performance che ci fa venire in mente anche lo splendido cortometraggio realizzato dai fan italiani, che potete recuperare a questo indirizzo.

Uccisioni del genere faranno molto comodo nella modalità multiplayer di The Last of Us Parte II, che è in arrivo stando a Naughty Dog.

Vedremo l’insegnamento di cui sopra anche nella serie TV di HBO? Può darsi, ma intanto ecco cosa sappiamo sulla produzione.