The Last of Us, sette anni dopo svelato un divertente segreto del gioco

Qualcuno potrebbe pensare che, sette anni (e oltre) dopo il lancio di un gioco, tutti i suoi segreti siano stati ormai svelati – ma non è il caso di The Last of Us. L’originale titolo di Naughty Dog uscito nel 2013, infatti, in queste ore ha visto un suo sviluppatore, ex del team statunitense, svelare un piccolo easter egg che era rimasto sepolto nell’ombra per tutto questo tempo, e che fa l’occhiolino ad Uncharted – altra popolare saga della stessa software house.

Come apprendiamo, infatti, nella mappa della Spiaggia nel multiplayer del gioco era presente il relitto di un aereo: si tratta, in realtà, dello stesso identico velivolo di Sully, direttamente dal primo Uncharted.

«Non sto dicendo che questo sia canonico» ha chiarito subito Rodney Reece, lo sviluppatore che ha svelato il segreto e che oggi è in Respawn, per evitare che i fan immaginino improbabili cross-over tra gli universi dei due franchise. «Ma l’ho preso dal primo Uncharted, l’ho fatto a pezzettini e l’ho piazzato lì.»

You know, here is an easter egg I've been holding onto since 2013.

In the Last of Us on the map "Beach," there are remnants of a propeller plane. That plane is Sully's plane from Uncharted 1.

Not saying that's canon. But I took it from U1, broke it into pieces, & put it there. pic.twitter.com/SQjFXn68HZ

— Rodney Reece (@RodneyReece7) December 3, 2020