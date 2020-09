Naughty Dog annuncia: dopo il COVID-19 addio all’Outbreak Day, nasce il The Last of Us Day

Ogni anno, ormai dal 2013, Naughty Dog ha celebrato il 26 settembre l’Outbreak Day, ossia la data che in-game, nella saga di The Last of Us, segna l’esplosione dell’infezione da Cordyceps, con quarantena, contaminazioni e la riduzione dell’umanità allo stadio in cui l’abbiamo vista in The Last of Us prima e in The Last of Us – Part II dopo. Tuttavia, quest’anno non ci sarà nessun Outbreak Day.

L'originale The Last of Us uscì nel 2013

A comunicarlo sui suoi canali social è stata direttamente Naughty Dog, che dopo gli eventi del 2020 e la pandemia da COVID-19 che sta ancora scuotendo tutto il mondo – e gli Stati Uniti, nel caso specifico – ha ritenuto opportuno tornare sui suoi passi e cambiarle nome. “Outbreak”, in inglese, è la parola utilizzata proprio per lo scoppio di un’infezione, il propagarsi di un contagio: una parola che le persone hanno scoperto essere tristemente familiare in questi mesi, nella vita reale.

Nella sua nota ufficiale, che vi traduciamo, Naughty Dog scrive:

Negli ultimi sette anni, il 26 settembre è sempre stata un’occasione per celebrare l’incredibile passione della community di The Last of Us. Comunque, pensando agli eventi dello scorso anno e alle sfide che continuiamo ad affrontare a causa del COVID-19, non ci sembrava giusto continuare a utilizzare il nome ‘Outbreak Day’. Mentre il nome e la data sono ben saldi nella lore fittizia del gioco, il 26 settembre significa molto più della sola lore. È il momento in cui mostriamo l’apprezzamento che abbiamo nei confronti dei nostri fan.

Per questo motivo, si è deciso di cambiare il nome, salvaguardando comunque l’iniziativa:

Ecco perché, a partire da questo sabato e da lì in poi, il 26 settembre sarà conosciuto come il The Last of Us Day – un nome che non solo tiene conto del mondo reale intorno a noi, ma che riflette anche la crescita della community, mentre diamo il benvenuto a milioni di nuovi giocatori arrivati con The Last of Us – Part II. Abbiamo tante splendide cose in piano e non vediamo l’ora di condividerle con voi nei prossimi giorni!

Solitamente, Naughty Dog celebra questa data con iniziative per la community, asset digitali esclusivi e attività che coinvolgono i fan sparsi in tutto il mondo. Da quest’anno, semplicemente, ve ne daremo conto riferendoci all’evento come The Last of Us Day, con la dovuta delicatezza nei riguardi di chi ha sofferto e tutt’oggi soffre a causa della vera pandemia che ha segnato la realtà.